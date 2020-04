Les arguments juridiques de l’AFE en période de coronavirus

L’Association des joueurs de football espagnols (AFE) a envoyé un argument juridique à ses plus de 10 000 affiliés d’exposer les lignes de travail “en défense des droits du travail” des acteurs contre la pandémie de coronavirus, et a expliqué qu’il reste “dans une position vigilante” face à “la prolifération d’ERTE” en les clubs.

04/12/2020 à 13:44

CEST

Europa Press

«Le travail de l’AFE vise à conseiller les centaines de travailleurs touchés. Une position vigilante est maintenue avec la prolifération d’ERTE et dans le but de protéger les droits des footballeurs. Dans d’autres cas, la participation et faire des allégations pour d’éventuelles difficultés dans les procédures, lorsqu’une non-conformité est démontrée “, a-t-il déclaré dans son communiqué.

Par ailleurs, sur la base du fait que le concours “n’a pas été annulé”, l’AFE parie, “hors responsabilité”, pour “l’application de la réduction du temps de travail”, si l’ERTE est justifié, et “en évitant que tout impact économique retombe sur le trésor public. ” En outre, il souligne que, compte tenu de l’interprétation faite par l’inspection du travail, “des voies de contestation peuvent être ouvertes dans les procédures ERTE”.

D’autre part, L’AFE a révélé avoir consulté l’inspection du travail et de la sécurité sociale et à la Direction générale du travail en relation avec l’ERTE. Ainsi, s’agissant de la prolongation systématisée d’un contrat prenant fin le 30 juin, il y aurait du point de vue juridique “une atteinte aux droits du travailleur”, si ce n’était la décision des parties signataires de négocier individualisé, en un seul acte, chacun de ces contrats.

“Affirmer une stratégie commune pour la prolongation systématique des contrats entraînerait des défis devant les tribunaux, portant également atteinte aux droits des footballeurs”, souligne-t-il. “L’AFE est consciente de cette situation qui nous affecte en tant que société, qui aura logiquement un impact sur l’économie une fois la pandémie surmontée”, ajoute-t-il.

Dans le mémoire, dans lequel il informe ses footballeurs des deux types de dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE) qui sont pratiqués – la réduction des heures et la suspension des contrats -, il expose les recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT).

De cette façon, il rappelle que les employeurs auront la “responsabilité globale” de veiller à ce que toutes les mesures de prévention et de protection soient prises pour minimiser les risques professionnels et que les travailleurs aient “la responsabilité de coopérer pour se conformer aux obligations en matière de santé et de sécurité, “rappelant que ces mesures de sécurité et d’hygiène” ne doivent pas entraîner de charge financière pour les travailleurs “.

“Tant que l’employeur n’a pas pris de mesures correctives, si nécessaire, il ne pourra pas exiger des travailleurs qu’ils reprennent une situation de travail où il y a un danger continu et imminent pour leur vie ou leur santé “, prévient-il.

En outre, il rappelle que la maladie COVID-19 et le trouble de stress post-traumatique contracté par une exposition au travail “pourraient être considérés comme des maladies professionnelles”, et que si les joueurs sont incapables de travailler “ils devraient avoir droit à une compensation monétaire et l’assistance médicale. “

Dans ce sens, affirme que leur “vie privée” doit être garantie et que la surveillance de sa santé ne peut être “utilisée à des fins discriminatoires”, et qu’en cas de maladie d’un membre de sa famille, “il devrait avoir la possibilité d’obtenir un permis”. Enfin, il prévient que les employeurs “ne devraient pas obliger unilatéralement les travailleurs à utiliser leur congé annuel s’ils décident de ne pas aller travailler par mesure de précaution pour éviter une éventuelle exposition à la contagion”.