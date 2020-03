Le milieu de terrain ukrainien de Manchester City Oleksandr Zinchenko applaudit lors du match de football de Premier League anglaise entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, le 8 mars 2020. (Photo d’Oli SCARFF / .) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. Aucune utilisation avec des contenus audio, vidéo, données, listes de rencontres, logos de club / ligue ou services «en direct» non autorisés. Utilisation en match en ligne limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’émulation vidéo. Utilisation en parallèle des réseaux sociaux limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’utilisation dans les publications de paris, les jeux ou les publications de club / ligue / joueur. / (Photo par OLI SCARFF / . via .)

Le choix des arrières latéraux de Pep Guardiola signifiait qu’il voulait que Manchester City joue un certain style. Avec Oleksandr Zinchenko et Joao Cancelo sur le terrain, Manchester City a tenté de passer par la défense de United. Mais il s’est avéré que City aurait dû essayer d’aller au-delà de Manchester United et cela dépend des arrières latéraux de Pep Guardiola.

Les arrières latéraux de Pep Guardiola coûtent Manchester City

Les arrières latéraux de Pep Guardiola

Manchester City joue un jeu vraiment différent lorsque Benjamin Mendy et Kyle Walker sont sur le terrain contre des matchs avec Zinchenko et Joao Cancelo. Cancelo et Zinchenko ont tous deux une meilleure touche que les autres arrières latéraux de City. Mais Walker et Mendy offrent une largeur et une verticalité en possession, ce qui est beaucoup plus important pour l’équipe.

Lorsque Zinchenko et Cancelo jouent à l’arrière, la largeur verticale de Manchester City ne vient que de deux personnes: Mahrez et Sterling. Mais les deux visent à couper à l’intérieur sur leur pied plus fort plutôt que d’atteindre la ligne de touche. Il oblige les croix à entrer sous des angles différents et surtout moins dangereux.

Cela oblige également les joueurs de Manchester City à être à leur maximum. Dans certaines situations, il tire le meilleur parti de la ville. Mais parfois, cela se retourne fortement lorsque certains joueurs de Manchester City ne jouent pas à leur meilleur.

Une première mi-temps affreuse

Alors que le match s’apprêtait à démarrer, les fans de City ont été très excités. Pep Guardiola avait donné à Phil Foden son premier départ dans le Derby de Manchester. Et le joueur de 19 ans avait pris le ballon très tôt et leva les yeux pour l’occasion. Mais le garçon a changé les choses à mesure que la moitié avançait.

Ce ne fut pas un moment où l’air se détendit. Après environ dix minutes, Manchester United a commencé à grandir dans le match. À vingt minutes, ils ont commencé à obtenir les meilleures opportunités de possession. Et à trente minutes, ils en avaient marqué un et auraient dû en marquer un autre.

Le problème pour City était leur manque de netteté en possession, mais c’était plus que cela. Le jeu de combinaison de positions le plus important de City est le triangle de gauche de Raheem Sterling, Benjamin Mendy et David Silva. Pep pensait pouvoir se débrouiller avec Ilkay Gundogan et Oleksandr Zinchenko à ces postes. Mais c’est leur jeu bâclé qui a le plus manqué à Manchester City en première mi-temps.

Ne pas avoir cette combinaison a forcé Man City à chercher des moyens de faire traîner plusieurs défenseurs United. Cette recherche, sans passeurs de précision comme Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne, était bâclée. Mais City a montré que, à maintes reprises, ils enchaînent rarement deux moitiés bâclées dos à dos.

Sloppy Second

Au début de la deuxième mi-temps, ce n’est pas comme si Manchester City sortait des blocs. Une partie de leur jeu bâclé a persisté. Mais il est difficile d’améliorer le jeu bâclé lorsque la majeure partie vient d’Oleksandr Zinchenko. L’arrière gauche ukrainien a joué de mauvaises passes sur chaque balle qu’il touchait.

Même après que Pep ait remplacé Sergio Aguero et Bernardo Silva par Gabriel Jesus et Riyad Mahrez, City a continué à lutter. Ils créaient des opportunités, mais pas de grandes, ni celles avec la précision habituelle de City. Ce n’était pas non plus le genre de chances que City crée cet adversaire effrayant.

Il n’y avait pratiquement pas de retard sur la défense de Manchester United, et Pep a dû changer. Il a donc amené Benjamin Mendy pour Zinchenko pour essayer d’étirer la ligne arrière de United. Mais la réalité était qu’il était trop peu trop tard pour que Manchester City obtienne tout ce qu’ils cherchaient.

Ederson

Maintenant, il manque clairement un joueur dans ce rapport de match et c’est Ederson. Le gardien de but brésilien a facilement connu sa pire performance avec un maillot City à Old Trafford. Il était insolent; il a eu des moments où il a perdu le ballon sous son pied et sous son gant. C’était avant qu’il ne donne à Scott McTominay un but avec une passe de distribution affreuse.

Personne ne confondra jamais Ederson avec le meilleur tireur au monde. Ce qui fait de lui un gardien de haut niveau, c’est sa répartition avec ses jambes. Mais les équipes ne sont pas aussi naïves aux passes qu’il essaie qu’autrefois. Cette prise de conscience a réduit l’opportunité qu’il a d’avoir un impact sur le jeu avec ses jambes.

Ce qui est inquiétant, c’est que s’il ne va pas influer sur le jeu avec sa passe, à quel point est-il bon? Manchester City avait besoin de lui pour conserver une balle enregistrable pour que ce soit un jeu entièrement différent. Mais il ne l’a pas fait et cela nous laisse ici.

