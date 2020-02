Les ateliers battent San Lorenzo dans un jeu fou

Ateliers ont battu San Lorenzo 1-0 par Date 20 de la Super League dans un grand match joué à Mario Alberto Kempes.

Jonathan Menéndez a transformé le seul but de l’équipe de Cordoue au début du complément, avec un tir de l’extérieur de la zone qui est entré dans un bâton et est parti sans réponses pour le gardien Sebastian Torrico.

Juan Ramirez il a été mal éjecté dans l’équipe à l’extérieur, après que l’arbitre Ariel Penel (dans un mauvais match) l’a averti pour une infraction qu’il n’a pas commise.

Cette situation a obligé Diego Monarriz à déplacer la banque et à sortir les deux Romero à la mi-temps pour qu’Adolfo Gaich et Ramón Arias entrent. Cette décision a mis en colère les Paraguayens, qui se sont disputés avec le technicien et sont restés dans les vestiaires.

En complément, le Cyclone est allé à l’attaque et le T a subi les expulsions du gardien de but Guido Herrera et Menéndez. Cependant, le résultat n’a pas bougé et l’équipe à domicile a pris les trois points.

San Lorenzo s’est retrouvé avec plusieurs joueurs blessés: Uvita Fernández (tombe), Gaich, Gerónimo Poblete, Julián Palacios y Arias. Ci-dessus, à la prochaine date, vous devrez vous mesurer à Racing.