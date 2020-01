Les ateliers savent déjà quand il sera comparé à Boca par la Super League

Le T a déjà confirmé les prochaines dates de la Super League, qui reprendra la réception de l’équipe de Miguel Ángel Russo dans Mario Alberto Kempes.

La Super League for Workshops revient. L’équipe d’Alexander Medina débutera en 2020 en recevant rien de plus et rien de moins que la Boca de Miguel Ángel Russo, avec le calendrier déjà confirmé pour le reste. Donc, d’abord, il accueillera le Xeneize, dimanche 2 février, à partir de 21h45.

Ce qui suit sera les rencontres contre Arsenal (visite lundi 10 février, 19 h 00), San Lorenzo (visite le samedi 15 février, 21 h 45 (et fermeture à domicile avant l’ouragan (lundi 24 février, 21 h 45). Il sait que le premier obstacle sera difficile, et il le mettra à l’épreuve pour sortir de la 12e position, dans laquelle il trouve 24 points.