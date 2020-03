Les attaques les plus puissantes du football européen

Sans but, il n’y a pas de football. Chaque entraîneur peut proposer une tactique de jeu: toucher, contre, au ballon … et un système défensif ou offensif, mais l’objectif est toujours le même: le but. Les bonnes attaques gagnent des matchs et la poudre mouillée les égalise ou les perd. Le potentiel offensif fait peur aux rivaux.

Ce sont les meilleures attaques des grandes ligues européennes:

1. Liverpool

Trois années consécutives où Liverpool est synonyme de potentiel offensif. Jurgen Klopp a réussi à intégrer une équipe que ses rivaux craignent, en particulier dans leur puissance. Ils sont létaux dans les derniers mètres et, en plus, ils font la transition entre la défense et l’attaque à un niveau de vertige.

Ce sont les protagonistes de l’attaque du réseau:

Mohammed Salah: Liverpool l’a recruté à Rome avec des performances remarquables. L’Égyptien a grandi sous Klopp et est devenu l’arme mortelle d’Anfield. Vitesse et définition sur l’aile droite, son pied gauche est prodigieux.

Roberto Firmino: les chiffres trompent. Quiconque n’a pas vu Liverpool peut penser que le Brésilien n’a pas les buts qu’un club 9 devrait avoir avec une attaque comme celle-ci. Vous n’avez pas vu les rencontres. L’influence de Firmino sur l’attaque est brutale. Le footballeur, en plus de marquer, assiste et crée des espaces pour ses coéquipiers.

Saido Mané: beaucoup le désignent comme le meilleur footballeur attaquant de Liverpool, le plus décisif. Le Sénégalais est vertical, technique et objectif, un grand objectif. Chiffre clé.

2. Manchester City

Le but n’était pas le problème de Manchester City cette saison. Ceux de Guardiola ont eu la tête pleine de poudre à canon tout au long de la compétition, mais n’ont pas su se rapprocher. Les citoyens sont le club le plus performant de la première division anglaise avec 68 buts en 28 matchs.

Ce sont ses trois meilleurs buteurs:

Gabriel Jesus: le Brésilien peut agir à la fois sur le point d’attaque et sur l’aile. Il se combine avec ses compagnons et frappe dans les derniers mètres.

Raheem Sterling : l’extrême est la vitesse de pointe de Manchester City. L’Anglais a beaucoup grandi aux côtés de Pep Guardiola et est l’un des buteurs habituels. Profitez de votre football tactile pour créer des espaces. Imparable

Sergio Agüero: Ils ont voulu le retirer mille fois, beaucoup d’autres qu’il a commencé sur le banc. Peu importe, le Kun finit toujours par l’emporter. Encore une fois, il est le meilleur buteur de Manchester City.

3. Borussia Dortmund

Le potentiel offensif du Borussia Dortmund ébranle les fondements de ses rivaux. La jeunesse, la vitesse et le but forment un combo définitif pour faire souffrir les défenses de la moitié de l’Europe. Haaland a été la cerise sur le gâteau.

Jadon Sancho: L’anglais est la grande star du Borussia Dortmund. Il a quitté Manchester City pour réussir et s’est connecté. Inarrêtable avec des espaces, il démontre à presque tous les matchs sa capacité de débordement et sa capacité de définition. De plus, maintenant avec Haaland, il a un nouvel allié pour ses passes décisives.

Erling Haaland: que dire que le géant norvégien n’a pas déjà été dit. Malgré sa taille, l’attaquant est rapide et a la qualité avec le ballon à ses pieds. Dans la région est un tueur né.

Risque Thorgan: Le petit frère d’Eden Hazard n’a pas obtenu de place dans le Borussia onze à cause de son nom de famille. Du groupe, il offre son débordement et sa vision du jeu à ses coéquipiers. Cette saison, il a déjà distribué 10 passes décisives.

4. Bayern Munich

Le Bayern Munich est un habitué des listes des meilleures attaques des grandes ligues européennes. Le rouleau compresseur bavarois passe sur toutes ses équipes, accumulant victoires et buts. De plus, cette saison, Gnabry a fini de rejoindre ses propres éclats offensifs.

Thomas Müller: un classique. Ils disent toujours qu’il est parti, mais il l’est toujours. Il apparaît sur la deuxième ligne lorsque vous vous y attendez le moins. Inaperçu par les défenses rivales, ses apparences offensives sont une aubaine pour ceux de Munich.

Robert Lewandowski: Si Müller est un classique, Lewandowski est déjà une légende. L’attaquant polonais reste fidèle à son rendez-vous avec le but et, en plus, cette saison il se bat pour le Soulier d’Or. Il a converti 39 buts, dont 25 en Bundesliga.

Serge Gnabry: le nouvel allié de l’attaque des muniqués. Il a tiré il y a deux saisons à Hoffenheim et cette saison, il a fini d’exploser. Vitesse, jeunesse et objectif.

5. Paris Saint-Germain

Le potentiel offensif du Paris Saint-Germain croît d’année en année. Ceux de la capitale française sont toujours déterminés à renforcer leur facette offensive à chaque saison et, au moins dans ces positions, ils ont toujours raison. Dans ce cas, nous allons nommer 4 footballeurs, sans oublier Pablo Sarabia, avec 14 points.

Kylian Mbappé: vitesse et objectif. La jeune perle parisienne n’est plus un projet d’avenir, mais plutôt une réalité. L’héritier de Ronaldo. Accumulez 30 buts et 17 passes décisives.

Mauro Icardi: Il a profité de la perte d’Edison Cavani pour ouvrir un trou dans la pointe de l’attaque parisienne. L’Argentin est le gardien de but, chargé de convertir les balles qui entrent dans la zone en but. Faites vos devoirs.

Neymar : le vertueux. Des blessures l’ont empêché d’avoir toute la continuité que le football mérite, mais à chaque fois qu’il monte sur le terrain c’est un spectacle. De plus, Mbappé se comprend aux mille merveilles, elles sont recherchées et trouvées.

Ángel Di María: l’Argentin, d’une position un peu plus en arrière, a ajouté au potentiel offensif du PSG. Un autre virtuose capable de casser la hanche du rival. Son pied gauche est invincible.

6. Atalanta

L’Atalanta est un club offensif de folie. Attaquez et ne regardez pas en arrière. Ceux de Bergame ont déjà atteint 70 buts en Serie A. Valence a subi les conséquences de son potentiel offensif en Ligue des champions.

Alejandro Gomez: Le Papu est la clé de cette équipe. L’Argentin a quitté le groupe pour assumer des tâches de création de jeux. Jouez derrière les attaquants, connectez le milieu de terrain avec le but et marquez si nécessaire. C’est l’âme du club.

Josip Ilicic: Valence a subi le succès de Josip. Ses jambes marquent des machines l’une après l’autre. Il sait se positionner sur le terrain et a un très bon coup de pied de balle. À Mestalla, il a marqué 4.

Muriel / Zapata: peu importe lequel joue, ils savent tous les deux profiter des mouvements d’Ilicic et Papu pour finir seuls devant le gardien et marquer un but. Deux attaquants qui se distinguent par leur puissance physique. Zapata est plus fort et Muriel plus rapide.