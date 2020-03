“Les attitudes individualistes comme celles de River ne s’additionnent pas”, a déclaré Nicolás Russo, président de Lanús

Nicolas Russo, président de Lanús, n’a rien gardé et a vivement critiqué la décision des dirigeants de River, qui ne s’est pas présenté pour jouer contre l’Atlético Tucumán et fermé les portes du Monumental pour empêcher l’expansion du coronavirus.

“Le match Lanús va se jouer. A 19h00 et sans public tel que requis par les dispositions. Tout le monde pense et tout le monde ne comprend pas le problème. Nous devons accepter ce que le ministère de la Santé de la Nation dit que pour cela, ils ont une équipe de premier ordre. On a dit que nous jouions sans public, avec beaucoup de précautions », a lancé le leader, en dialogue avec TyC Sports.

Et dans la même ligne, il a ajouté: “Les attitudes individualistes ne mènent à rien. Il y a des choses qui se sont passées hier que je n’ai pas aimées, mais elles resteront pour moi. Ce sont des choses qui ne s’additionnent pas et vont au-delà du football. Ils génèrent de l’inconfort chez les personnes qui ont déjà tort, et si nous entrons dans des choses qui ne correspondent pas, nous avons tort “, a ajouté Russo.

Enfin, le président du Grenat a admis qu’il n’avait pas de bonnes relations avec Rodolfo D’Onofrio: “Je n’ai pas de bonnes relations avec D’Onofrio et je vais garder mon opinion sur ce que je pense que River voulait. Dialogue permanent avec le campus. Lanús a pris des précautions. Il y a des décisions sur lesquelles nous sommes d’accord mais nous ne pouvons pas les rendre fous et nous les faisons comprendre par les joueurs. Chaque Fédération peut prendre la décision qu’elle juge correcte. Je pense que la meilleure chose que nous puissions faire est d’écouter ce qu’ils comprennent. “