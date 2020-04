Les aveux de Jurgen Kloop à propos de Sadio Mané, quand il l’a vu pour la première fois | Premier League

En Afrique, le documentaire «Made in Senegal» sort aujourd’hui, le film qui raconte l’histoire du joueur de Liverpool Sadio Mané. Apparaît l’entraîneur actuel des «rouges», qui avoue quelle a été sa première impression en voyant le joueur en Allemagne: «Je me souviens de la première fois que j’ai vu Sadio, c’était à Dortmund. C’était un très jeune garçon, sa casquette de baseball était tordu, il avait la mèche blonde qu’il porte encore aujourd’hui, il ressemblait à un rappeur qui venait de commencer. “

Le documentaire qui raconte la vie de Sadio Mané depuis son enfance, combien l’histoire de qui est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs du monde. Kloop fait partie du documentaire, car il est le technicien qui dirige actuellement Mane et qui a également réussi à exploiter les compétences de l’Afrique, ce qui en fait une pièce clé pour les titres que Liverpool a obtenus ces dernières années.

“Je dirais que j’ai tendance à avoir une bonne impression des gens à première vue, mais je me trompais. J’ai suivi le reste de sa carrière et son succès avec le RB Salzburg. A Southampton, il a tout simplement dominé tout”, a déclaré Kloop, qui considérait Mané comme un joueur essentiel. pour son idée de jeu, développer son plein potentiel, être l’un des joueurs les plus recherchés du marché en ce moment.