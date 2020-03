Les baisses de salaire pourraient frapper la Bundesliga

Divers clubs de Bundesliga peuvent demander à leurs joueurs d’accepter des réductions de salaire en fonction de l’évolution de la crise des coronavirus, selon ce qui a été révélé par les déclarations du directeur exécutif du Werder Brême, Klaus Filbry, publiées ce mercredi par le journal Weser-Kurier.

“Si rien d’autre ne peut être joué, c’est une possibilité très plausible, mais nous devons attendre de voir comment la situation évolue. Si la saison peut se jouer jusqu’à la fin, avec ou sans public, la situation peut également être allégéeExpliqua Filbry.

Actuellement, la Bundesliga est suspendue jusqu’au 2 avril au moins, bien qu’il ne soit pas certain qu’elle puisse reprendre à cette date. Pendant ce temps, les clubs continuent de payer leurs salaires aux joueurs, même si le hiatus s’est concentré sur la vente de billets, et l’effondrement de la télévision juteuse et des contrats de parrainage est considéré comme imminent.

Les appels aux stars du sport les mieux rémunérées pour accepter les réductions de salaire suivent. Parmi eux, le premier ministre de l’État de Bavière, Markus Söder.

Neuer admet que la situation est délicate | EFE

“En ce moment, comme n’importe qui d’autre, moi et les autres professionnels du football réfléchissons à la meilleure façon de gérer la situation.“Manuel Neuer, capitaine de l’équipe nationale allemande et gardien du Bayern Munich, a déclaré au journal Bild.

Des sources provenant d’autres clubs, comme le Borussia Dortmund, admettent que la question serait discutée “en interne avec l’équipe”. Le Hoffenheim s’est prononcé dans le même sens. “Nos joueurs pourraient prendre une décision à ce sujet, mais il est encore trop tôt pour spéculer”, ont déclaré des sources de Mayence.

Cependant, Andrej Dalinger, un avocat spécialisé dans le sujet, estime que les clubs ne peuvent pas obliger unilatéralement leurs joueurs à adopter des réductions de salaire. “Sans l’accord des joueurs, une baisse des salaires n’est pas possibleDalinger a déclaré à la chaîne de télévision Sport 1. Selon lui, chaque joueur devrait accepter un accord individuel sur cette question.