Les bévues tactiques d’Ole Gunnar Solskjaer coûteront cher à Man United

Les décisions tactiques du manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ont mal tourné la nuit dernière, les Red Devils n’ayant réussi qu’à faire match nul contre le Club de Bruges.

Solskjaer a décidé de laisser les joueurs clés au repos avant le match de Premier League de dimanche contre Watford et a rappelé Jesse Lingard, Andreas Pereira, Juan Mata et Diogo Dalot, reposant Bruno Fernandes, Fred, Aaron Wan-Bissaka et Daniel James.

Le manager a également persisté avec les trois arrières qu’il a favorisés lors des derniers matchs, avec Luke Shaw au centre arrière et Brandon Williams à l’aile arrière.

Le reste des joueurs continua de jouer, lorsque le Norvégien choisit de repousser l’homme du match Anthony Martial après 67 minutes de jeu: 1-1 et United avait besoin de buts.

À première vue, il est possible de voir la logique de rafraîchir le côté contre un côté plus faible lors de trois matchs en sept jours.

Cependant, c’était une erreur à courte vue pour un certain nombre de raisons.

Premièrement, la Ligue Europa devrait sans doute être la priorité des Red Devils cette saison, car la gagner garantirait le football de la Ligue des champions. Même si terminer dans les quatre premiers de la Premier League le ferait également, ce n’est pas entre les mains de United, contrairement à la Ligue Europa.

Il reste douze matches à jouer en Premier League et United doit sauter trois côtés – Chelsea, Spurs et Sheffield United, pour terminer quatrième. Ils doivent également surpasser les Wolves et Everton qui ne sont que deux points derrière, avec Arsenal et même Burnley non plus.

Bien que l’interdiction de Manchester City par l’UEFA puisse permettre à la cinquième place de se qualifier également pour la meilleure compétition de la saison prochaine, cela est en appel et ne peut être garanti.

D’un autre côté, il n’y a que huit matchs de plus en Europa League – soit cinq matchs de plus, dont l’actuel. Il y a des adversaires potentiels délicats qui attendent dans les coulisses, comme Porto, l’Inter, Séville, Arsenal et les Loups, mais il y a aussi des goûts de Celtic, Shakhtar, Getafe, Lask, Basel et Rangers laissés dans la compétition.

C’est une compétition que les Red Devils devraient gagner.

Donc, remplacer Fernandes et Fred par Lingard et Pereira dans un match aussi crucial hier soir dégageait donc de la complaisance et un manque total d’appréciation de la pauvreté de ces deux derniers.

Comme indiqué ici après le match, les fans ont été consternés par la décision et la contribution de la paire et avec juste cause; Lingard et Pereira ne sont tout simplement pas assez bons, même contre des équipes inférieures comme Bruges.

Ce qui est pire dans le cas de Pereira, c’est qu’il est joué hors de position dans le milieu de terrain central, un rôle qu’il ne convient clairement pas. Si le manager insiste sur le repos de Fred en particulier, il est curieux de savoir pourquoi il n’essaie pas James Garner ou Dylan Levitt, qui sont naturels dans cette position et qui se sont tous les deux bien acquittés lors des précédentes sorties en Ligue Europa.

Vous devez également remettre en question le choix du manager dans lequel les joueurs doivent tourner. Brandon Williams a été exceptionnel dans sa saison décisive, mais il a clairement semblé blasé lors des derniers matchs. Ce n’est pas le moment de surjouer un jeune de 19 ans, ni de le jouer dans ce rôle d’ailier moins familier et plus énergivore.

Un autre problème concernant le repos de tant de joueurs dans ce jeu était la logique derrière cela. Les joueurs devraient être relativement frais, n’ayant joué qu’une seule fois après une pause hivernale de deux semaines. Et pourtant, ils se sont reposés pour un match à l’extérieur européen, qui n’est jamais simple, pour s’assurer qu’ils sont frais pour un match à domicile en Premier League trois jours plus tard contre la 19e place Watford. Jeudi prochain, les Reds joueront la même opposition à domicile trois jours avant un voyage difficile à Goodison pour affronter Everton, qui est 9e et à seulement 2 points de United.

Si United avait aligné une équipe solide et remporté ce match, Solskjaer aurait pu se permettre de reposer les joueurs lors du match retour. Maintenant, il devra une fois de plus être sur le terrain – ou risquer de sous-estimer à nouveau Bruges et de jouer à nouveau sur ces pauvres joueurs pauvres. Pour cette raison, ce fut une décision très étrange de retirer l’attaquant Anthony Martial – qui était en feu – après 67 minutes. Bien sûr, faire venir un deuxième attaquant à Ighalo à ce moment-là, mais s’il avait été amené aux côtés de Martial plutôt que de le remplacer, les Reds auraient pu et auraient dû continuer à gagner le match et Martial aurait pu être donné la nuit à Old Trafford dans une semaine.

Bien sûr, le recul est une chose merveilleuse, mais les décisions du manager autour de ce match étaient mauvaises et illogiques et pourraient coûter cher à United au fil de la saison.