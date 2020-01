Les bilans du CR7 – 11e but consécutif au cours des 7 derniers: face à la crise

SONDAGE

“Vous connaissez les records, parlons de domination physique et mentale. Il prend les devants tout seul, en double et à la 90e minute, quand les autres sont à court d’essence, sprintent avec la technique supplémentaire”. La Gazzetta dello Sport d’aujourd’hui analyse la somptueuse preuve de Cristiano Ronaldo contre Parme (votes généraux entre 8 et 7,5): 2-1 le résultat final du match, avec un doublé des Portugais et un saut au classement à +4 sur l’Inter. Seul joueur à être toujours passé à deux chiffres de 2006-2007 dans l’une des 5 meilleures ligues européennes (pour 14 saisons consécutives!), L’attaquant de la Juventus a inscrit hier soir son 11e but consécutif lors des 7 derniers matchs de Serie R. Des chiffres époustouflants, et penser qu’il y a encore quelques semaines, il y avait aussi ceux qui parlaient de crise. Hier, comme toujours: “C’est lui qui prend la Juve par la main”, conclut le Corriere dello Sport.

Ce sont tous les votes de Cristiano Ronaldo:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8,5

TuttoJuve: 7,5

