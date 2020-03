Les blessures d’Erik Lamela ne montrent aucun signe de ralentissement

Londres, ANGLETERRE – 22 février: Erik Lamela de Tottenham Hotspur réagit lors du match de Premier League entre Chelsea FC et Tottenham Hotspur à Stamford Bridge le 22 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Les blessures d’Erika Lamela ne disparaîtront tout simplement pas. L’Argentin, qui a rejoint Tottenham Hotspur en provenance de Rome en 2013, a souffert de problèmes de hanche qui l’ont empêché de rester pendant 13 mois et lui ont même fait penser que sa carrière était terminée.

Blessures à Erik Lamela

Jouer à travers la douleur

La dernière blessure de Lamela dans sa carrière chez les Spurs est une blessure à l’aine. Cela signifie qu’il n’a pas pu s’entraîner avec l’équipe avant la défaite de Chelsea le week-end dernier. Malgré cela, c’est Lamela qui a presque changé le cours du match, obligeant Antonio Rudiger à marquer son propre but.

L’ailier est tenace et sa capacité à collecter des cartons jaunes est devenue quelque peu légendaire parmi les fans. Lamela devait jouer contre Wolverhampton Wanderers en Premier League mais avant le match, il a déclaré au patron Jose Mourinho qu’il n’était tout simplement pas assez en forme pour commencer ou pour être sur le banc: «Il [Parrott] était sur le banc parce que Lamela m’a dit avant le match qu’il n’était même pas prêt à aller sur le banc », a déclaré le manager.

Comment résoudre un problème comme Erik Lamela

Les fans aiment ou détestent Erik Lamela. Le joueur commande un gros salaire et certains trouvent ses blessures constantes frustrantes. Il veut jouer et quand il le fait, il livre souvent. Malgré ses blessures, il a aidé un but tous les deux matchs.

Il a sans aucun doute des compétences et est l’un des rares joueurs du club en ce moment qui change les choses pour le mieux quand il est présenté.

Avec Norwich City dans la FA Cup suivi d’un voyage à Burnley en Premier League, Jose Mourinho espère qu’Erik Lamela pourra jouer un certain rôle dans les deux matchs même s’il n’est pas en mesure de s’entraîner avec l’équipe avant les deux. Quoi qu’il en soit, ses blessures sont un coup dur pour les Spurs.

