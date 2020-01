Les blessures sont incluses comme raison de suspendre un match

Dans le journal SPORT, nous continuons à faire avancer les changements réglementaires que le RFEF approuvée dans son Règlement à l’Assemblée qui s’est tenue il y a un peu plus d’un mois. Celui que nous présentons aujourd’hui concerne une des situations exceptionnelles qui se produit rarement, mais qui motive la suspension immédiate du match en donnant le match pour acquis à l’adversaire.

Il s’agit des cas où l’une des deux équipes reste avec moins de sept joueurs sur le gazon, comme indiqué à l’article 223 dudit règlement.

24/01/2020 à 16:48

CET

Ramón Fuentes

Jusqu’à présent, le libellé actuel se lit comme suit: “Si une telle réduction d’une équipe à moins de sept joueurs avait été motivée par des expulsions, le match sera résolu en faveur de l’adversaire en marquant trois buts à zéro; à moins qu’il n’ait obtenu, dans le temps joué jusqu’à la suspension, un résultat plus favorable, auquel cas ce sera valable “.

Eh bien, dans la nouvelle formulation approuvée à l’Assemblée et à laquelle SPORT a eu accès, inclut également l’option de blessures comme une autre raison qui conduit à cette situation d’infériorité. Blessures tant que l’équipe affectée a accompli les trois changements, ce qui rend impossible d’effectuer plus de remplacements sur le banc. Dans ce cas, et à condition que le joueur blessé ne puisse pas continuer, cela signifierait la perte d’un autre joueur sur le terrain, motivant encore la réduction du nombre de personnes dans le match.

Le nouveau texte se lit comme suit: “Si une telle réduction d’une équipe à moins de sept joueurs avait été motivée par des expulsions ou des blessures, le match sera résolu en faveur de l’adversaire en marquant trois buts à zéro; à moins qu’il n’ait obtenu, dans le temps joué jusqu’à la suspension, un résultat plus favorable, auquel cas ce sera valable “.

Bien que cette modification semble logique, l’inexistence de cet élément dans le libellé actuel peut motiver les clubs à pouvoir faire des allégations s’ils se retrouvent dans une telle situation à cause des blessures. Quelque chose qui ne peut plus être utilisé dans le cas où la Commission européenne de feu vert au texte.