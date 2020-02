Les bookmakers évaluent la conclusion d’un accord pour la reprise de Newcastle United

NEWCASTLE UPON TYNE, ANGLETERRE – 01 janvier: vue générale à l’intérieur du stade donnant sur la ville avant le match de Premier League entre Newcastle United et Leicester City à St James Park le 01 janvier 2020 à Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni. (Photo de Mark Runnacles / .)

Newcastle United a récemment été au centre de beaucoup d’intérêt, mais pas spécifiquement pour le gameplay de l’équipe sur le terrain. Au lieu de cela, la plupart des discussions ont porté sur la question de savoir si une prise de contrôle du club aura lieu à un moment donné dans un proche avenir. Il a été suggéré qu’un consortium du Moyen-Orient soit en pourparlers avec Mike Ashley au sujet de l’achat de l’équipe.

Les bookmakers évaluent à quel point une prise de contrôle de Newcastle United pourrait être

Le prince Mohammed bin Salman d’Arabie saoudite a déjà été associé à plusieurs reprises à l’achat de l’équipe de Premier League, et de nombreuses chances sont offertes dans un certain nombre de paris sportifs en ligne pour que cela se produise en 2020. Pourtant, est-il vraiment possible pour lui de le faire, étant donné qu’il a également des plans pour acheter Manchester United? Eh bien, le prince saoudien est connu pour ses dépenses somptueuses, il ne fait donc aucun doute qu’il peut se le permettre.

Si vous souhaitez également vous impliquer dans les possibilités de paris sportifs entourant à la fois l’achat potentiel de Newcastle United et les matchs de football en cours, il existe une multitude de sites en ligne parmi lesquels choisir. Si vous ne voulez pas passer du temps à en chercher un, vous pouvez simplement consulter les critiques et comparaisons de Silentbet, qui a une pléthore de paris sportifs à votre disposition.

L’histoire entourant l’achat potentiel de Newcastle

Bien qu’il puisse sembler assez étrange que l’achat de Newcastle United soit même sur les cartes, les supporters du club ont boycotté les matchs tout au long de cette saison dans le but de protester contre la propriété de Mike Ashley. Par conséquent, les chances qu’il accepte un cours acheteur et poursuive avant la fin de l’année sont assez élevées.

Un porte-parole du bookmaker Paddy Power a déclaré que même si Newcastle et Manchester United étaient liés à des offres publiques d’achat saoudiennes, «nous rendons plus probable que Mike Ashley décide de vendre que les Glazers».

Cependant, l’équipe n’a pas beaucoup impressionné ces derniers matchs, avec un résultat de 0-0 à son premier match contre Norwich en février. Bien qu’il ait vu Newcastle augmenter jusqu’à 31 points au total, cela s’est avéré être un match assez difficile à observer, car ils semblaient être en très mauvaise posture contre l’équipe qui siège actuellement au bas de la Premier League.

Pourtant, une offre alternative à celle qui aurait été faite par le consortium du Moyen-Orient est peut-être en préparation. Amanda Staveley, qui devrait être un nom familier pour les fans de United, a récemment cessé d’intéresser la presse. Bien sûr, Staveley a eu de multiples relations dans le passé avec des investisseurs du Moyen-Orient, donc cela ne devrait pas être trop surprenant qu’elle ait une sorte de lien avec l’achat potentiel de United. Elle est également actuellement mariée à Mehrdad Ghodoussi, d’origine iranienne, associé directeur chez PCP Capital Partners.

Quel que soit le résultat, le processus de réflexion de la plupart des gens est que Newcastle sera vendu avant la fin de 2020, et potentiellement avant l’arrivée des mois d’été. Les fans de United pourraient-ils voir leur dernier Mike Ashley en temps voulu?