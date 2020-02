Les bulletins de Gervinho: buts et victoire, le retour parfait. Difficile d’en demander plus

Le retour parfait. D’abord le quasi transfert, puis l’exclusion de l’effectif, enfin les excuses aux coéquipiers et la réintégration. Gervinho revient dès la première minute, marque et donne la victoire à Parme. Noté 7 par le site spécialisé Parmalive.com: “L’homme le plus attendu n’attend certainement pas. Au premier bon ballon il marque le but qui donne à Parme les trois points, juste sous le secteur dédié aux supporters des Croisés. Il diffère beaucoup, se désengageant bien doublant également. Il est de retour. ” Promu à pleine note également par TMW: “Il se débarrasse de toute pression avec le toucher sur le filet qui fait avancer Parme et décide en fait le défi: avant et après tant de mouvement pour élargir les chemises neroverdi. Après les dernières semaines turbulentes, il était difficile de demander plus. “

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La république: 6,5

Parmalive.com: 7