Les bulletins de Lukaku – La défense de la Juventus de Tickles: la pire pour tout le monde

Sans doute après la Juventus-Inter: si Paulo Dybala était le meilleur sur le terrain, malgré 30 minutes de jeu, Romelu Lukaku c’était certainement le pire. “Il reste longtemps enfermé dans les chemises noires et blanches. Peu de balles arrivent, il ne peut pas bouger, il ne relâche pas ses forces”, ce n’est pas un hasard si la lecture d’aujourd’hui de La Gazzetta dello Sport sur sa performance. Un commentaire que le Corriere dello Sport fait volontiers écho: “Vous ne pouvez le voir que lorsque la Juve tire le corner, mais une fois De Ligt en vol le dépasse même. Parfois, il garde le ballon, mais s’il finit par échouer conclure une seule fois signifie que ce n’est pas vraiment son jeu “. Pour le dire brièvement, pour paraphraser notre commentaire d’hier sur TMW, l’avant-centre belge au ‘Stadium’ a chatouillé la défense en noir et blanc et la pluie de lacunes sur le tableau de bord – il y a même un 4 – ce n’est que le confirmation supplémentaire.

Ce sont tous les votes de Romelu Lukaku:

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

FcInterNews: 5