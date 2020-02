Les bulletins de Rome – Dzeko de la lutte gréco-romaine, Smalling est sauvé

ATALANTA-ROMA 2-1

Pau Lopez 6.5 – Il se met à voler comme un araignée, poussant le plus possible sur sa gauche et hypnotisant Gomez. À deux reprises, il doit remercier l’inexactitude des opposants. Sur les objectifs, il ne peut rien faire.

Bruno Peres 5 – Il ne coule pas beaucoup, car il préfère rester à l’abri et attendre Gosens. Entrez dans l’action 2-1 dans le mauvais sens, car vous n’avez pas le temps de balayer. Il souffre quand Gomez gravite autour de lui.

Fazio 5.5 – Inséré par surprise, pour donner à Mancini une chance de grimper, il jongle bien tant que Zapata est là. Puis Gasperini prend pied.

Smalling 6.5 – Lectures rapides, bonnes et excellentes. Un à un est très difficile à sauter. Quand il doit se mettre en place, c’est vraiment limité.

Spinazzola 5 – Quelques fentes de son côté Hateboer n’a pas une bonne soirée. Mais il perd sur 1-1 Palomino, tapi sur le deuxième poteau, puis il est en ambiguïté avec Ilicic.

Gaucher 5.5 – Prêt à l’emploi et prend immédiatement un jaune qui menace d’affecter le jeu. Au lieu de cela, son travail consiste à équilibrer et il le fait, mais il ne peut pas définir (à partir de 68 ‘Veretout s.v.).

Pilgrims 5.5 – Mis sur la ligne des milieux de terrain pour donner plus de qualité, il tente souvent le raid lorsqu’il parvient à se débarrasser des tâches défensives.

Kluivert 6 – Un joli petit haut qui essaie de faire sauter le moule, quand il ramasse l’adversaire ça peut faire mal (à partir de 62 ‘ Perez 5.5 – Entrez animé, avec pour seule conséquence de prendre un jaune).

Mkhitaryan 5 – Il devrait agir en tant que lien avec Dzeko, mais souvent il doit reculer pour défendre au mieux.

Perotti 5.5 – Il a peu de balles, celles qu’il joue risquent de déterminer dans plus d’une circonstance, mais il semble loin du jeu (à partir de 77 ‘Villar s.v.).

Dzeko 6.5 – Forcé de combattre gréco-romain avec Palomino, quand il lui donne un mètre, il parvient à prendre le ballon et à le lancer dans le but. Extraordinaire au service, mais trop solitaire.

Fonseca 5 – Insère Mancini au milieu de terrain mais son équipe ne réagit pas. Gollini ne fait pas de défilé, pour la plupart il n’arrive même pas à passer la mi-chemin.