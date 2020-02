Les bulletins de Santon – Contre Boga dure longtemps: puis Moment et douche

SONDAGE

Eriksen à l'Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

“Je recule brusquement. Boga lui cause des ennuis et est également gracié par le rouge”, écrit aujourd’hui La Gazzetta dello Sport. “Il n’a jamais le sentiment d’être sûr: il est soit hors de position ou glisse. Il a peur de la vitesse de Boga, mais Kyriakopoulos fait aussi mal. Il risque le deuxième carton jaune et reste dans les vestiaires à la mi-temps”, a expliqué le Corriere dello. Sport. Tout comme Mancini, Davide Santon D’un autre côté, il a été l’un des protagonistes du négatif de Sassuolo-Roma hier soir: désorienté, en retard et toujours pressé face à la vitesse des adversaires dans sa région. Boga l’a rendu fou, mais aussi le Kyriakopoulos, plus modeste. Son rejet après seulement 45 minutes de jeu n’était donc certainement pas accidentel.

Ce sont tous les votes de Davide Santon:

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

VoceGiallorossa: 4

L'objectif de la Juventus est la Ligue des champions, après huit titres de champion consécutifs, c'est bien connu. Et pour ce faire, à partir de l'année prochaine, la Vieille Dame voudrait également compter sur Virgil van Dijk. Selon ce qui a été écrit par le Soleil, les bianconeri préparent une offre …