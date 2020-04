Les Bundes sont-ils de retour début mai? Détails germer, il y a une limite maximale d’admission au stade

En Allemagne, ils progressent rapidement vers la reprise des ligues de football, laUrgence coronavirus il est toujours inquiet pour le pays mais les Bundes viennent de reprendre l’entraînement et selon Bild, une éventuelle date de redémarrage apparaît.

HYPOTHÈSE DE TIR

Début mai, ce serait l’hypothèse la plus accréditée, mais des travaux sont en cours pour comprendre comment elle peut être récupérée en garantissant les normes de sécurité nécessaires pour éviter la survenue de nouveaux foyers de Covid-19. En plus des portes closes, une autre idée surgit. La Bundesliga pourrait en effet redémarrer avec un nombre maximum de personnes admises dans le stade, dont 239 personnes sur le terrain et aux alentours (footballeurs, entraîneurs, personnel, diffuseurs de télévision, sélecteurs de balles en plus petit nombre) et 113 autres personnes assises. tribune à une distance raisonnable les uns des autres.