Les buts de Gallardo à Boca

À deux pas d’être champion invaincu

Le 11 décembre 1994, River a visité La Bombonera pour la date 18 du tournoi d’ouverture avec un objectif clair: gagner pour que le championnat soit servi sur un plateau qui finirait par avoir des jours plus tard, au cours de la semaine et sans jouer, depuis son escorte, San Lorenzo, il a perdu un match en attente à Rosario contre Newell et ne pouvait même plus rattraper ceux menés par Américo Gallego. River a fini par obtenir ce championnat invaincu.

Mais revenons à La Bombonera, ce dimanche très chaud, le Millionnaire piétinait sur le terrain de Boca et à 30 ‘de la première mi-temps, il gagnait déjà 2-0 avec des buts de Francescoli aux tirs au but et Ariel Ortega. À 41 ’de la première étape, Alberto Márcico a été expulsé du club pour avoir signalé au juge de ligne qu’il avait le maillot de River.

Après 18 minutes de jeu dans la deuxième étape, après un mouvement personnel de Hernán Díaz à droite, Alejandro Mancuso a commis un penalty, qui a été immédiatement sanctionné par l’arbitre Javier Castrilli. Le responsable de l’exécution de cette peine maximale était Marcelo Gallardo qui, avec 18 ans et le maillot numéro 11, a placé le ballon très près du coin supérieur gauche de Carlos Navarro Montoya.

Le match aurait pu avoir un but de plus, mais il était clair que le but de Gallardo – le premier de son compte personnel contre Boca – avait condamné le championnat en faveur de River.

Coup franc pour incliner et tirer

En 2009, Marcelo Gallardo est retourné à River pour commencer son troisième cycle au club. Il avait joué une saison au Paris Sait-Germain en France et une autre à D.C. United of the United States MLS.

Le 17 avril, à la 10e date du tournoi Clausura, il devait se rendre à La Bombonera pour jouer le Superclásico contre Boca. Il a fait la moyenne du championnat et aucune des deux équipes ne semblait être un candidat sérieux pour remporter le tournoi. La première mi-temps s’est déroulée sans un net dominateur du match, bien qu’il y ait eu des jeux dangereux mais cela n’a pas fait pencher la balance. À la 14e minute de la deuxième période, Martín Palermo a sorti un coup de fouet gaucher de la surface, imbattable pour Daniel Vega qui s’est placé à côté de son poteau droit et a placé Boca devant, sans autant de mérite que d’être en avantage. Seulement 10 minutes plus tard, Gallardo, qui porte maintenant le maillot numéro 10, a égalé le match avec un magnifique coup franc à 30 mètres du but. Le ballon décrivait une corde à sauter parfaite et entra très près de l’angle droit de Roberto Abbondanzieri. Le match s’est terminé 1-1, le match nul ne s’est pas mal passé pour l’un ou l’autre, mais l’histoire se répéterait un peu plus de six mois plus tard au Monumental.

Déjà vu

Le troisième et dernier but de Marcelo Gallardo pour Boca a plusieurs points communs avec les deux autres. En premier lieu, et à première vue, il semblait une répétition tracée du coup franc converti en Bombonera, il y a 6 mois, mais cette fois-ci, c’était quelques mètres de plus à gauche et juste plus près de la zone. Cela ressemblait à un «déjà vu», comme si nous avions déjà vécu cette scène à une autre époque. Même le mouvement du gardien Abbondanzieri – le même gardien – semblait identique à celui de ce match disputé lors du tournoi Clausura. De plus, El Muñeco portait à nouveau le maillot numéro 11 (le 10 était porté par Ariel Ortega), tout comme il l’avait fait lorsqu’il avait converti son premier but aux Xeneizes en décembre 1994.

A 24 ’de la première étape, Luciano Monzón a commis une infraction dans la zone de Diego Buonanotte, le juge Saúl Laverni a infligé une pénalité, Ariel Ortega l’a exécuté et Abbondanzieri l’a rejeté à sa gauche. Cinq minutes plus tard, un coup franc au bord de la surface pour River, la main droite de Gallardo au coin droit du gardien de but et à retirer du milieu. El Millonario avait un avantage de 1-0 à la 29e minute de la première moitié du match appartenant à la date 10 – une autre coïncidence – du tournoi d’ouverture de 2009, le 25 octobre. En deuxième période, à 18 ’, Martín Palermo – le même buteur de Boquense que lors du match précédent – a fait le 1-1 final avec un tir bas du pied gauche à côté du poteau droit de Daniel Vega. La cravate n’a servi à personne.

Une victoire et deux nuls, le Palmer de la poupée à chaque fois qu’il convertissait des buts en Boca.