Les buts de Riquelme à River

Le premier, dans le Monumental

Copa Libertadores 2000. Stade monumental, 17 mai. River et Boca se sont affrontés à nouveau dans cette compétition pour la première fois depuis 1986, lorsque Boca avait été éliminé lors de la première phase et partageait un groupe avec les Uruguayens Peñarol, Wanderers et … River. L’équipe de Bianchi est venue de la victoire de la saison 98/99 du football argentin et Ramón Díaz était l’actuel champion de l’AFA. La Copa Libertadores était, en quelque sorte, un thermomètre pour voir qui était le meilleur des deux. En quart de finale, le match aller s’est joué au Monumental et River a gagné 2-1. Mais ce jour-là, Juan Román Riquelme a marqué son premier but officiel pour le millionnaire. River a gagné 1-0 avec un but de Juan Pablo Angel à 14 ’de la première mi-temps. À 30 ’, après une faute de Gustavo Lombardi sur Rodolfo Arruabarrena près du sommet de la grande zone de River, Riquelme a ajusté le ballon et a cloué une main droite à l’angle le plus éloigné du gardien Roberto Bonano. Grand objectif et course de célébration folle.

En seconde période, Javier Saviola a mis River en tête à la minute et le premier “garçon” est allé aux hommes de Ramón Díaz. Mais l’histoire n’était pas encore terminée.

Retournez la série

Le match revanche des quarts de finale des Libertadores 2000 a été joué le 24 mai. Boca a dû gagner au moins 1-0 pour aller aux tirs au but car la règle des buts à l’extérieur ne s’appliquait pas encore. Ce n’est qu’en seconde période et grâce à Marcelo Delgado, les hommes de Bianchi ont réussi à surmonter le système défensif que River avait élevé. C’était à 14 minutes. À 34 ’et après un penalty sanctionné par l’arbitre Ángel Sánchez de Roberto Trotta à Sebastián Battaglia, Juan Roman Riquelme a marqué le deuxième but et tourné la série jusque-là. Photo du haut à droite, à gauche de Bonano, qui a sauté de l’autre côté. Quelques minutes plus tard, Martín Palermo décorait le résultat pour sceller la passe de 3-0 et condamner Boca aux demi-finales de la Copa Libertadores.

La soirée Topo Gigio

Le troisième but de Juan Román Riquelme pour River était le 8 avril 2001, à l’occasion de la date 10 du tournoi Clausura. Boca 3, River 0. Il l’a marqué avec sa tête, après avoir connecté le rebond que le gardien Franco Costanzo a donné après avoir rejeté un penalty effectué par Riquelme lui-même. C’est le jour où l’image du 10 de Boca a été immortalisée avec ses mains autour de ses oreilles en faisant – selon lui, a-t-il expliqué après le match – “un hommage à ma fille, elle aime Topo Gigio”. Ce qui était vraiment derrière ce geste était une revendication salariale à la direction de Boquense à l’époque, plus précisément à son président, Mauricio Macri. Ce match est plus connu pour cet acte de protestation que pour le résultat sportif. À tel point que chaque footballeur, en se référant à cette réunion, la mentionne comme «la fête du Topo Gigio de Riquelme».

Golazo et le dernier Superclassic

Le 30 mars 2014, lors de la défaite 2-1 de Boca contre River, Juan Román Riquelme a marqué son dernier but pour Núñez. Par un dimanche pluvieux, à la date 10 – encore une fois – le Superclassic a été joué dans la Bombonera pour le tournoi final. A 12 ‘de la ST, Manuel Lanzini met le millionnaire en avant et 11 minutes plus tard, un coup franc, le Boca 10 arrête le gardien Barovero, qui regarde avec résignation ce ballon embrasser le bas de la barre transversale et entrer. dans son coin supérieur droit. La course folle et le message «aujourd’hui, ils ne vont pas gagner, pas aujourd’hui» de Riquelme à Ramón Díaz (le DT de River) ont convaincu les siens et les étrangers que le résultat ne changerait pas et que le match se terminerait 1-1.

A 38 ‘de la deuxième étape, Nicolás Colazo a remplacé Boca 10, ce qui a provoqué une grande ovation dans l’après-midi / nuit. C’était son dernier Superclassic. Malheureusement pour Román, à peine 3 minutes plus tard, Ramiro Funes Mori a sauté plus que quiconque après un corner et a marqué la victoire pour River.

Pistes bonus

Riquelme a également marqué River lors de tournois d’été amicaux. En 2001, à Cordoue, lors de la victoire 2-1 de Boca, “JR” a ouvert le score. Et en 2002, à Mendoza, Román a marqué le premier but du match en 3 minutes, un match qui se terminerait 1-1 avec River célébrant les tirs au but 5-4.