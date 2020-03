MADRID, ESPAGNE – 01 mars: (BILD ZEITUNG OUT) Marcelo du Real Madrid et Lionel Messi du FC Barcelone geste pendant le match de Liga entre le Real Madrid CF et le FC Barcelone à l’Estadio Santiago Bernabeu le 1 mars 2020 à Madrid, Espagne. (Photo par Alejandro Rios / DeFodi Images via .)

Barcelone occupe actuellement la première place de la Liga malgré sa récente défaite contre le Real Madrid; la perte signifie qu’ils restent à deux points près de leurs rivaux. Les buts de Lionel Messi et ses passes décisives ont été importants pour maintenir le peu d’écart qui reste. Dans l’ensemble, ses performances n’ont pas été sensationnelles, son dossier disciplinaire a été particulièrement mauvais récemment, néanmoins, La Pulga fait toujours ce qu’il fait de mieux pour créer des objectifs.

Les buts et les aides de Lionel Messi aident Barcelone à rester en tête de la Liga

El Clásico a eu lieu le 9 mars au Santiago Bernabeu en Espagne. Le résultat du match allait déterminer lequel entre les deux principaux rivaux de la Liga remportera le titre cette année.

Los Blancos s’était maintenu en tête de la Liga contre toute attente, mais seulement momentanément. Real a atterri sur une surface rugueuse qu’ils ont endurée pendant des semaines. Après la série révolutionnaire de résultats au coude à coude de la campagne respective de la Liga de chaque rival, Barcelone a augmenté la mise lorsque le capitaine Lionel Messi a pris le cours du match en main.

La montée de «La Pulga»

Le joueur argentin est largement salué comme une star phénoménale du football international. Messi a gravi les échelons depuis ses débuts au Clasico en 2003. Connu sous le nom de «La Pulga» à travers son pays (The Infamous Atomic Flea), il est instantanément devenu un prodige en raison de ses performances extraordinaires.

Messi a remporté le titre de «Joueur de la Liga du mois» pour février 2020. Il a réussi six passes décisives en seulement trois matchs. Deux d’entre eux étaient contre Levante, trois contre le Real Betis et un contre Getafe. Messi a ensuite été réservé lors du match aller de la Ligue des champions; c’était lors des seize derniers matchs nuls contre Naples quand il a plongé dans leur gardien David Ospina.

Cependant, le favori de la foule a également réalisé de nouveaux records de la manière la plus inattendue possible. Il semble que Lionel soit allé tout Messi cette saison. Il a souillé son dossier disciplinaire avec trois cartons jaunes lors de ses trois derniers matchs. L’attaquant a peut-être converti un penalty quelques minutes avant que son équipe ne remporte une victoire 1-0 contre la Real Sociedad, mais cela n’a pas permis au Barca de sortir de la controverse.

Eric Abidal, Ernesto Valverde et Quique Setien

Le problème de brassage est apparu lorsque Eric Abidal a publié une déclaration suggérant que les joueurs ne prenaient pas le jeu assez au sérieux. Le directeur sportif du club visait particulièrement Ernesto Valverde, que Quique Setien a remplacé en janvier dernier cette année.

Setien a clairement indiqué qu’il s’était déjà excusé auprès des joueurs, y compris de tous les membres du club. Il a affirmé que le comportement d’Eder Sarabia, l’entraîneur adjoint du Barça, était inacceptable. La défaite 2-0 du Real Madrid la semaine dernière a emporté la séquence de victoires de Barcelone.

Ce fut une mauvaise semaine pour le manager de 61 ans du Barça. Setien a été mis sur la sellette après que son équipe a glissé à la défaite contre Madrid. De plus, la performance plutôt décevante de Messi lors de la défaite 2-0 contre le Real Madrid a alarmé tous les spéculateurs. En seulement deux semaines, le capitaine de Barcelone a de nouveau été réservé suite au carton jaune qu’il avait récupéré lors de l’El Clásico.

But de Lionel Messi contre la Real Sociedad

Messi avait l’air d’avoir une journée de congé sur le terrain quand il a tourné du pied. Avant de se recroqueviller pour en exécuter un autre, il est finalement tombé hors de la cible car il n’avait pas tout à fait aligné le tir. Contre toute attente, La Pulga a toujours prévalu en tant que vainqueur du match. Messi a renvoyé à la maison une pénalité de 81 minutes. C’était son 19e but en championnat cette saison.

Des pénalités avec des points comme ceux-ci donnent à Barcelone la chance de terminer la saison avec une doublure argentée. Mais, Messi retrouvera-t-il sa touche magique sur le terrain et l’emportera-t-il contre toute attente? Que se passera-t-il à l’avenir dans la vive rivalité entre Barcelone et le Real Madrid? Pour vous tenir au courant des dernières mises à jour sur vos équipes préférées de la Liga, consultez les paris sur le football en direct sur Sportsbet.io et d’autres paris sportifs en ligne pour voir les cotes rouler en temps réel.

Photo principale