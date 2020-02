“Les buts étaient des erreurs ponctuelles” »Prensaf Fútbol

Mardi 11 février 2020

L’attaquant de l’Université du Chili n’a pas caché son chagrin après avoir été éliminé de la Copa Libertadores après avoir perdu contre l’Inter de Porto Alegre. Cependant, il estime que ce qui a été exposé au Brésil a été un malheur pour les deux buts reçus en disant que “nous n’avons pas fait un mauvais match”.

Douleur après le retrait. Cela a été déclaré par Ángelo Henríquez une fois après la fin du match où l’Universidad de Chile a perdu 2-0 avec l’Inter de Porto Alegre, où l’attaquant a souligné qu’ils étaient des malentendus du moment.

«Je suis triste d’avoir été éliminé. Les buts étaient des erreurs ponctuelles, car nous n’avons pas fait un mauvais match et le sentiment est que nous avons des joueurs pour continuer à progresser dans le tournoi national », a déclaré Angelo lors d’une conférence de presse.

L’attaquant universitaire a souligné l’absence de Walter Montillo suspendu, ajoutant que «pour nous, Walter est important. Donnez une pause, un déséquilibre et je pense que Pablo (Aránguiz) a bien fait aujourd’hui. Nous espérons ne pas dépendre de lui car nous avons des joueurs qui peuvent bien l’approvisionner. »

Enfin, l’attaquant a déclaré que davantage aurait pu être fait sur le terrain Beira-Rio. «Nous abandonnons beaucoup de terrain et nous nous positionnons loin derrière. Ce qui a généré cela a dû aller un long chemin pour récupérer et je pense que plus pourrait être fait. L’Inter a de bons joueurs et je pense que nous avions des joueurs pour aller de l’avant et oser en proposer davantage », a déclaré Henriquez.