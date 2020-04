Les capitaines de la Liga demandent des garanties de santé avant de reprendre la compétition

Les capitaines de LaLiga Santander ont demandé à l’Association des joueurs de football espagnols (AFE) lors d’une réunion télématique tenue ce vendredi avec son président, David Aganzo, qui doit “garantir la santé” des joueurs et de leur environnement “avant de reprendre la compétition” à cause du coronavirus, en plus de préciser qu’ils n’ont aucun problème à “couper leurs salaires” pour éviter les licenciements d’autres salariés du club. Ils ne mettent pas de problèmes dans les coupes mais ils n’acceptent pas comme cela a laissé entendre Javier Thebes que la réduction de leur masse salariale due à la crise des coranavirus doit être de 46 ou 49%. Ils sont bouleversés et prévoient de donner une impulsion à cette question pour le président de la Liga. Et ils ne sont pas d’accord avec le soi-disant «plan de Thèbes».

04/04/2020

Les joueurs de première division, représentés par leurs capitaines, ont rencontré David Aganzo d’exprimer leurs préoccupations, y compris la garantie de leur santé lorsque la compétition reprendra après la fuite du protocole de LaLiga, ce qui envoie les clubs sur les mesures à prendre lorsqu’ils reviendront à la normale.

Ce protocole reflète, entre autres mesures, la nécessité de s’entraîner en groupe de deux joueurs au maximum, de vérifier l’état de santé de leurs proches ou même la façon dont les membres d’équipage doivent laver leurs vêtements pour prendre soin d’éliminer tout foyer d’infection en cas de un possible positif pour Covid-19. L’AFE a assuré qu’elle fera ses propres propositions au protocole, en s’appuyant également sur l’avis des acteurs.

En outre, le syndicat du football a critiqué le fait que la Liga ait encouragé les clubs à profiter des fichiers de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) pour alléger leur situation économique. “Les joueurs continuent de travailler à domicile. L’activité n’a pas cessé”, soulignent-ils de l’AFE.

Sur d’autres questions, comme Europa Press l’a appris, la question du calendrier a à peine été discutée car il n’y a rien de clair jusqu’à ce que le gouvernement autorise la tenue des matches – avec le public ou à huis clos – et que les joueurs aient montré leur bouleversé qu’ils soient “isolés” lorsqu’ils négocient des réductions de salaire avec leurs clubs.

Au contraire, comme l’ont expliqué les capitaines – en tant que porte-parole de leur personnel – qui sont prêts à baisser leurs salaires s’ils empêchent ainsi les licenciements à d’autres niveaux des clubs, comme cela a déjà été vérifié au FC Barcelone, à l’Atlético de Madrid, Osasuna ou Real Betis Balompié, entre autres entités.

David Aganzo Il a également rencontré des joueurs des quatre groupes de deuxième division B, qui ont souligné que “la santé sera toujours la priorité”. Le leader maximum de l’AFE rencontrera également ce samedi les capitaines de LaLiga SmartBank.