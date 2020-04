Les causes qui ont empêché la construction du nouveau stade des Tigres

Le projet était en cours et du jour au lendemain il a été arrêté.

Dans une interview avec Multimedios, Alejandro Rodríguez a révélé les causes qui ont provoqué la pause dans la construction du nouveau stade Tigres. La planification est en attente pour l’instant.

«Ils avaient déjà tous les permis et malheureusement ils n’ont jamais eu le permis principal qui provenait de la CONAGUA. Plus tard sont venus différents projets, à la fois de l’Université et de la même Synergie. Je ne sais pas s’ils vont en faire un nouveau ou remodeler l’actuel », a-t-il mentionné.

De même, l’ancien président de l’équipe a précisé qui est en charge du projet, puisque ce sera lui qui déterminera l’avenir du stade universitaire.

“L’équipe est de l’Université autonome de Nuevo León, et Cemex, via Sinergia, gère et administre le club, ce qui signifie que la décision finale doit être prise par l’UANL”, a-t-il déclaré.