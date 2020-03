“Les chacals suggèrent aux clubs des moyens de ne pas payer …”

Florence. Le numéro un de la Pro League, Francesco Ghirelli, en période de grande crise pour le pays et le football italien, précise la position de la Serie C et la bataille qu’elle mène aux côtés de l’AIC.

“Comme dans les hôpitaux, il y a des chacals qui font de l’argent sur leurs masques, dans le football, il y a des chacals qui appellent les clubs en disant qu’ils ont trouvé le moyen de ne pas payer les joueurs en raison de force majeure parce qu’ils ne s’entraînent pas et ne jouent pas. Les clubs ont presque tous respecté le paiement des frais, nous en tant que Lega Pro avons fait un effort économique extraordinaire pour avancer les ressources vers les clubs. Aujourd’hui, nous avons entamé une négociation avec l’AIC sur la manière de faire face à la crise et d’essayer de faire des sacrifices à la fois. Voilà le chemin. La crédibilité ainsi acquise va nous permettre, en football social, en nous en football ce qui est bon pour le pays de demander des interventions gouvernementales dans le prochain décret. Une crédibilité qui augmentera car nous présenterons prochainement, en accord avec la FIGC, un véritable plan de gestion de crise dans lequel il y aura également des actions endogènes de réduction des coûts “.