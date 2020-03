Les changements de leader rendent les paris fous

L’instabilité du Real Madrid et du FC Barcelone est constatée dans les paris Betfair. La danse des positions entre blancs et culés dans les pronostics est devenue une scène routinière et historique. Une instabilité qui frappe dans la perspective du temps. Il y a un mois, le 9 février, Madrid était plus qu’un favori. A cette époque, les chances, selon les paris Betfair, que la Liga gagnait étaient de 62% contre 32% culé.

03/09/2020 à 17:44

CET

SPORT.es

Maintenant, tout a changé après un week-end de folie. Vendredi 6 mars, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont affrontés. Les prévisions de Betfair leur ont donné 50% de chances de remporter le championnat. La victoire du FC Barcelone contre la Real Sociedad, loin d’augmenter ses options, les a réduites. L’image du culé n’était pas la meilleure, ce qui a fait tourner les paris en faveur du Real Madrid. Ses chances de gagner la Liga sont devenues, selon les parieurs, de 55%.

Aujourd’hui lundi, l’effet a été le contraire. Poussé par le mauvais match de Zidane à Séville, les paris reviennent au FC Barcelone comme favori du titre avec une chance de 56%. Que les Culés soulèvent le titre soit payé chez Betfair à 1,57 € par euro misé, contre les 2,25 € par euro misés qui sont versés dans le cas du Real Madrid. Dans ce graphique, vous pouvez voir l’évolution au cours du dernier mois: