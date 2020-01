“Les chemins de Barcelone avec Valverde sont un peu moches” »Pressfootball

Lundi 13 janvier 2020

L’ancien international espagnol et idole de Barcelone, Andrés Iniesta, a commenté la situation d’Ernesto Valverde dans la case «culé» et critiqué la manière dont le club gère la continuité de l’entraîneur. De plus, il a mentionné qu’il manquait de respect à «Txingurri».

L’ancien capitaine de Barcelone, Andrés Iniesta, n’était pas indifférent aux mauvais résultats du club Blaugrana qui a Ernesto Valverde avec un pied à l’extérieur de la banque catalane. Après la série de rumeurs de noms possibles pour remplacer «Txingurri», le «Cerveau» s’est dit surpris de la situation du DT.

«Ce qui me vient à l’esprit, c’est que les façons ou la façon dont cela se fait sont un peu laides. Il doit toujours y avoir ce respect pour l’entraîneur que vous avez », a déclaré l’auteur du but qui a donné le titre mondial à l’Espagne en 2010 dans une interview avec Onda Zero.

En outre, le milieu de terrain de Vissel Kobe a souligné qu’il n’était pas d’accord avec la manière dont le licenciement présumé de l’entraîneur catalan se déroulait, soulignant que “les formes sont celles qui font le plus mal et la situation de l’entraîneur était très affaiblie”.

Enfin, l’ancien international espagnol a réduit le profil au moment irrégulier que connaît l’équipe espagnole et a souligné que le club continue de lutter contre les grandes compétitions.

«L’équipe est toujours différente des autres. Le match contre l’Atlético l’avait remporté et en deux matchs spécifiques, ils l’ont renversé, mais cela ne signifie rien. Ils continuent de se battre toutes les compétitions comme chaque année », a clôturé le joueur natif d’Albacete.