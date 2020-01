Les chiffres de la Colombie pré-olympique »Football Press

Vendredi 17 janvier 2020

Le pré-olympique approche à grands pas et tous les pays de Conmebol ont leurs chiffres pour tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Découvrez ici les stars de cet événement qui sont l’avenir de leurs pays respectifs pour les années suivantes.

ARGENTINE SUB 23 SELECTION

Club: San Lorenzo de Almagro

Nom: Adolfo Gaich

Âge: 20 ans

Position: Avant

– Le joueur argentin est la figure exclusive de l’équipe «albiceleste» pour ce pré-olympique, soulignant sa grande capacité de score et sa puissance. L’attaquant a déjà gagné un nom dans les gros titres de San Lorenzo de Almagro et son nom sonne déjà dans le vieux continent.

* Autres noms à considérer en Argentine U23

– Alexis Mc Allister: Flyer mixte, 21 ans (Boca Juniors)

– Matías Zaracho: Milieu de terrain, 21 ans (Racing Club).

COLOMBIE SUB 23 SELECTION





Nom: Nicolás Benedetti

Âge: 22 ans

Position: Avant

Club: Mexique Amérique

– Nicolás Benedetti a fait ses débuts au Deportivo Cali et a rapidement décroché un poste de starter dans le «sucrier», ce qui lui a permis de voir un gros gars sur le continent. L’América de México a acheté 75% de sa passe et a été une pierre angulaire du titre de la Mx Cup en 2019. L’attaquant a déjà été nominé pour la sélection des «cultivateurs de café» et devrait être le leader de l’équipe hôte. .

* Autres noms à considérer:

– Jorge Carrascal: Milieu de terrain, 21 ans (River Plate)

– Iván Angulo: Milieu de terrain, 20 ans (Palmeiras).

ÉQUATEUR SUB 23 SELECTION



Nom: Wellington Ramirez

Âge: 19 ans

Position: Archer

Club: Independiente del Valle

– Le gardien de 19 ans est l’un des plus grands projets du pays au milieu du monde. L’année 2019 s’est démarquée en Amérique du Sud et a atteint la troisième place de la Coupe du monde U20 en Pologne la même année. Puis il a été signé par la Royal Society of Spain mais malheureusement le gardien de but n’a pas répondu aux attentes donc il est revenu cette saison au récent champion de la Coupe d’Amérique du Sud.

* Autres noms à considérer:

– John Sánchez: Milieu de terrain, 20 ans (Independiente del Valle).

VENEZUELA SUB 23 SELECTION





Nom: Jan Hurtado

Âge: 19 ans

Position: Avant

Club: Boca Juniors

– L’attaquant vénézuélien figure parmi les figures de proue de ce sud-américain. Après une grande saison d’escrime de gymnastique de La Plata, l’un des géants d’Amérique a fixé ses yeux sur lui. Boca Juniors a acheté son laissez-passer et devrait être le meilleur buteur du futur dans le casting de «xeneize».

* Autres noms à considérer:

– Joshua Mejía: Défenseur, 22 ans (Atlético Madrid B)

– Yeferson Soteldo: Milieu de terrain, 22 ans (Saints du Brésil).

BRÉSIL SUB 23 SELECTION



Nom: Paulo Henrique Sampaio (Paulinho)

Âge: 19 ans

Position: Extrême

Club: Bayer 04 Leverkusen

– Le bijou brésilien Paulinho est le fleuron du «Scratch» pour ce pré-olympique. Après avoir fait ses débuts à l’âge de 17 ans à Vasco de Gama où il a joué rapidement la Copa Libertadores d’Allemagne, ils ont négocié pour l’emmener dans l’équipe des “aspirines”, se démarquant par sa grande technique et sa vitesse d’attaque qui ont fait de lui un buteur “Millennial”.

* Autres noms à considérer:

– Reinier: Milieu de terrain, 17 ans (Flamengo)

– Matheus Cunha: Attaquant, 20 ans (RB Leipzig).





URUGUAY SELECTION SUB 23



Nom: Diego Rossi

Age: 21 ans

Position: Avant

Club: Los Angeles FC de MLS

– L’attaquant «charrúa» qui a commencé sa tournée à Peñarol dans son pays a réussi à attirer l’attention des émissaires américains en 2017 après avoir réalisé une belle année dans le «charbon». À Los Angeles, la MLS a connu trois années fantastiques avec 28 buts en 67 matchs joués pour ce qui est la grande promesse du football uruguayen.

* Autres noms à considérer:

– Federico Viñas: Attaquant, 21 ans (Amérique latine)

– Carlos Benavídez: Milieu de terrain, 21 ans (Indépendant).

SÉLECTION PARAGUAY SUB 23





Nom: Sergio Díaz

Age: 21 ans

Position: Avant

Club: Cerro Porteño (cédé du Real Madrid)

– Il a fait ses débuts à 16 ans au Cerro Porteño en 2014 où il a marqué 8 buts pour obtenir le deuxième du tournoi paraguayen. L’année 2016 a été achetée au Real Madrid débutant la même année lors d’un match amical contre le PSG, à partir de ce moment, il n’a vu que l’action dans l’équipe B et a finalement été affecté au cyclone du Barrio Obrero, mais c’est la grande promesse du football «Guaraní».

* Autres noms à considérer:

– Iván Franco: Milieu de terrain, 19 ans (Libertad)

– Santiago Arzamendia: latéral. 22 ans (Cerro Porteño).

PERU SUB 23 SELECTION





Nom: Marcos López

Âge: 20 ans

Position: côté gauche, extrémité gauche.

Club: San José tremblements de terre de MLS

– Le joueur péruvien multifonctionnel s’est distingué depuis son enfance dans le football inca après avoir fait ses débuts à San Martín de Porres transféré au Sporting Cristal où il était dirigé par Mario Salas. Ses bonnes présentations l’ont fait aller au football aux États-Unis et fait déjà ses débuts dans l’équipe nationale péruvienne.

* Autres noms à considérer:

– Jairo Concha: Milieu de terrain, 20 ans (Université de San Martín de Porres).

BOLIVIE SUB 23 SELECTION





Nom: Henry Vaca

Age: 21 ans

Position: Milieu de terrain

Club: Université sportive du Pérou

– Henry Vaca est la grande promesse du football bolivien avec Jairo Quinteros. Vaca est un joueur créatif talentueux qui a déjà une trajectoire d’envie où ses pas se démarquent: O’Higgins de Rancagua, The Strongest of his country et University of Sports.

* Autres noms à considérer:

– Jairo Quinteros: Défense, 18 ans (Valence d’Espagne).