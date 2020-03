Les chiffres derrière la fin de saison du Real Madrid et de Barcelone

Il reste 11 matchs dans la course au titre de LaLiga. Après, ce qui a été pensé, une victoire décisive du Clasico contre le Real Betis lors de la victoire du Clasico ce week-end signifie qu’ils sont de retour là où ils ont commencé, traînant Barcelone de deux points avant les derniers obstacles de la campagne.

Bien que certains pensent que le titre est terminé, la course au titre espagnol reste encore trop proche pour appeler au neutre. Dans une tentative pour avoir une meilleure idée des chances de titre des deux équipes et pour remplir l’optimisme du Madridista démoralisé, j’ai décomposé les chiffres derrière les deux côtés en fin de saison.

Appareils restants





Commençons par les appareils restants. Sur le papier, Barcelone a le calendrier le plus facile avec une position moyenne de 13e parmi ses adversaires restants par rapport au Real Madrid qui fait face à des équipes avec une position moyenne de 11e. Cependant, bien que la liste des matches soit plus simple, Barcelone devra jouer plus de matchs à l’extérieur (6) qu’à domicile. Le Real Madrid, quant à lui, a encore six matchs à domicile. Bien que Los Blancos n’ait pas été génial à domicile (ils ont le deuxième meilleur record à domicile de la ligue), leur record à domicile est nettement meilleur que celui de Barcelone (les Catalans ont le quatrième meilleur record à l’extérieur en Liga).

Formulaire domicile du Real Madrid contre Barcelone





Statistiques via BdFutbol

En regardant les pelures de banane potentielles des deux côtés, le Real Madrid semble le plus susceptible de glisser. Quand on prend les 10 derniers matchs que Los Blancos ont joué contre chacun de leurs 11 prochains adversaires (pour un total de 105 matchs), le Real a gagné 75 et perdu 13. C’est deux victoires de moins que Barcelone et trois défaites de plus. Bien qu’un record impressionnant, ces chiffres sont légèrement trompeurs car ils ne prennent pas en compte le lieu, avec six des 10 défaites de Barcelone dans cette métrique à venir dans les terrains qu’ils vont jouer dans cette dernière manche pour le titre

Alors que le plus grand défi du Real Madrid restant sur le papier est Villarreal à domicile (Los Blancos ont fait match nul deux et perdu l’un de leurs cinq derniers matchs à domicile contre le sous-marin jaune), il pâlit face au record abyssal récent de Barcelone visitant les Balaidos où ils ont perdu trois et tiré une de leurs cinq dernières visites de championnat.

Il convient de noter maintenant que le Real Madrid a dominé Barcelone dans la seconde moitié de la saison à sept reprises au cours des 10 dernières années. pic.twitter.com/DIL83yPUnG

– Kristofer McCormack (non vainqueur de la Coupe du monde) (@ K_mc06) 26 janvier 2020

Le Real Madrid termine généralement les saisons avec force et a battu le total de points du champion de la ligue dans la dernière moitié de la saison à sept reprises au cours des 10 dernières saisons. Leur record pour les 10 derniers matchs de la saison au cours des cinq dernières années a également été assez bon, en moyenne un peu plus de deux points de plus que Barcelone (malgré le record de victoires / défaites de Madrid et du Barça dans ces matchs, pratiquement au coude à coude).

Les deux groupes de fans pourraient probablement se convaincre que ces chiffres brillent en leur faveur. Pour les fans du Real Madrid, cela devrait à tout le moins distraire des comparaisons de l’effondrement de la saison dernière et peut-être susciter un peu d’espoir que la forme louche de Barcelone pourrait rendre service aux hommes de Zidane.