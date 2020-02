Les chiffres qui rendent Liverpool presque parfait

Les Reds ont une saison de rêve en Premier League.

Liverpool s’éloigne avec la première position du football anglais, après avoir blanchi avec quatre points sur le tableau d’affichage à Southampton et obtenir 25 matchs sans voir la défaite.

«Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas près de l’être. Pour être honnête, je ne l’avais jamais vu. »C’est ainsi que Jürgen Klopp a décrit ce que son équipe a fait jusqu’à présent depuis le début du tournoi.

Et c’est que les Reds ajoutent 73 points sur les 75 disponibles (24 victoires et un match nul), 42 matchs de Premier League sans voir la défaite avec 37 victoires et cinq matchs nuls, 16 victoires consécutives dans la catégorie supérieure et 20 matchs gagnés en Accueil, rapporte le site Web.

Le week-end prochain, Liverpool affrontera Norwich à la 26e date de la compétition, où il cherchera à augmenter sa bonne course et son avantage sur Manchester City dans le combat pour le titre.