Leeds United rivaliserait avec les Spurs de Jose Mourinho pour le défenseur de la Bundesliga Robin Koch si Marcelo Bielsa pouvait les mener en Premier League.

Fribourg pourrait être contraint d’accepter des frais réduits pour Leeds United et Tottenham, la cible de Robin Koch en raison de la crise sanitaire mondiale en cours, a déclaré à Transfermarkt un agent allemand expérimenté Jorg Neblung.

Et les commentaires de Neblung semblent certainement correspondre à ce qui a été rapporté dans la presse européenne ces derniers temps.

Selon O Jogo, Fribourg pourrait être disposé à écouter des offres de seulement 11 millions de livres sterling pour Koch alors qu’il entame la dernière année de son contrat, même si cette courageuse équipe de Bundesliga exigeait initialement des frais plus proches de 18 millions de livres sterling.

Koch est un international allemand établi ces jours-ci, forçant son chemin dans les plans de Joachim Low l’année dernière, et il a récemment déclaré à BILD qu’il souhaitait franchir la «prochaine étape» après trois saisons à Fribourg.

Tottenham est intéressé (ArenaNapoli) tandis que le directeur du football de Leeds, Victor Orta, a mentionné Koch comme cible potentielle dans une conversation avec le Yorkshire Evening Post.

Et Neblung, un agent influent du football allemand qui travaille sur le marché des transferts depuis plus de deux décennies, estime que les problèmes financiers qui surgiront grâce au report indéfini du football professionnel pourraient forcer Fribourg à accepter des frais réduits pour leurs joueurs vedettes.

«Les clubs de vente classiques seront affectés. Les clubs qui achètent et forment des joueurs à moindre coût pour générer des ventes avec des ventes – Fribourg par exemple », dit-il.

“Les frais de transfert pour (l’attaquant allemand U21) Luka Waldschmidt, Robin Koch and co ne seront plus aussi élevés qu’il y a quelques semaines.”

Comme Orta lui-même l’a suggéré, les espoirs de Leeds d’amener Koch à Elland Road vivront et mourront pour savoir s’ils peuvent obtenir un retour tant attendu en Premier League et toutes les richesses qui en découlent.

Un demi-centre imposant et techniquement doué qui semble à peu près sur mesure pour l’approche d’asphyxie par possession de Marcelo Bielsa, Koch pourrait combler un vide en forme de Ben White dans le fond de Leeds.

