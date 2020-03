1. Celtic (2016/2017)

La différence que Celtic a faite aux autres rivaux est si remarquable que le club de Glasgow se consacre 8 dates manquantes des 38 pour l’achèvement de la Ligue écossaise 2016/17. Celtic a fini par être champion avec 106 points et le deuxième était Aberdeen, avec 76.

2. PSG (2015/16)

Le patron du football français ces dernières années a été champion de Ligue 1 2015/16 8 dates manquantes pour l’achèvement. L’équipe dirigée par Laurent Blanc a atteint 96 points, tandis que l’escorte était l’Olympique de Lyon avec 65.

3. Bayern Munich (2013/14)

Pep Guardiola a amené le Bayern Munich à rester avec la Bundesliga 2013/2014 7 dates manquantes à la fin. L’équipe bavaroise a battu le Hertha Berlin 3-1 et a condamné le tournoi. Il finirait par atteindre 91 points, 19 devant Dortmund.

4. FC Copenhague (2010/2011)

Le FC Copanhague a dévasté la Super League danoise lors de la saison 2010/11 et la consécration est arrivée 7 dates manquantes à la fin. Le tournoi se terminerait avec 81 points, 26 de plus que le finaliste, Odense. Il s’agissait du neuvième titre de ligue du club le plus titré du pays.

5. Dinamo Zagreb (2007/2008)

6 dates manquantes pour que la Ligue croate se termine lorsque le Dinamo Zagreb a fait la différence nécessaire pour que personne ne puisse l’atteindre. Le meilleur champion croate a terminé la ligue avec 82 points, bien au-dessus des 54 de Slaven Belupo.