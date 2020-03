Les cinq footballeurs les plus rapides du monde

5. Adama Traoré

Le footballeur espagnol a battu un record brutal en étant le plus rapide de l’histoire, son physique et sa puissance surprennent tout le monde, même s’il est un joueur très rapide. Sa vitesse maximale est 36,2 km / h, battant des records importants dans le monde.

4. Hector Bellerin

L’Espagnol surprend dans le «TOP» étant le plus rapide aujourd’hui, l’arrière droit n’est pas aussi reconnu et n’est pas le plus technique, mais il a un record très à jour de 40 mètres parcourus en 4,42 secondes. Ongle vitesse de pointe de 36,9 km / h.

3. Gareth Bale

Le Gallois est un footballeur sujet à de nombreuses blessures, mais il a longtemps démontré sa vitesse sur l’aile. L’un des plus épiques est contre Barcelone en Copa del Rey, à 40 mètres en seulement 4,42 secondes, le joueur le plus rapide de ces dernières années. Vitesse maximale de 36,9 km / h.

2. Luis Advrela

Son physique et ses capacités sont très bons, au niveau de l’équipe nationale, il est un arrière droit brillant qui a aujourd’hui le record de l’un des footballeurs les plus rapides. C’est une bête d’explosion. Avec une Vitesse maximale 36,15 km / h.

1. Kylian Mbappé

Le Français est le «joyau» du football mondial, tout le monde reconnaît sa grande vitesse et sa technique avec le ballon. Il a également battu des records brutaux, atteignant 77 mètres avec le ballon à ses pieds, battant de nombreux athlètes avec un record de vitesse de pointe de 38 km / h.