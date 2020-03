Les cinq joueurs de Valence testés positifs pour le coronavirus

En plus du centre argentin Ezquiel Garay, Quatre autres footballeurs de la première équipe de Valence auraient été testés positifs pour le coronavirus. Le peridoista Héctor Gómez a été le premier à révéler le nom de ces quatre joueurs de la première équipe de Valence. Il s’agit de Mangala, Gayà, Camarasa et Juan Aliaga. Selon les mêmes informations, “tout le monde va bien et il y a trois footballeurs asymptomatiques. Les footballeurs et le Dr Juan Aliaga sont stables, isolés dans leurs maisons respectives et en bonne santé.

15/03/2020

Agir à 16:53

CET

sport.es

La Valence, qui avait déjà signalé l’existence de ces cas après la publication d’Ezequiel Garay, fournira plus d’informations dans les prochaines heures, mais a également réitéré son soutien aux autorités sanitaires dans la campagne de sensibilisation sociale de l’ensemble de la population afin que rester à la maison et suivre toutes les mesures d’hygiène et de prévention déjà publiées.

Cinq cas de coronavirus sont apparus à Valence | EFE

Précisément après la confirmation de Garay Valencia Il a décidé de faire de nouveaux tests sur tous ses joueurs pour savoir s’il y avait de nouveaux cas. Ces footballeurs connaîtront dans les prochaines heures les résultats de la même chose.