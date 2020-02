Les cinq ligues majeures ont dépensé 755,6 millions d’euros sur le marché

La FIFA a publié un résumé de l’activité de transfert des cinq ligues majeures (Angleterre, France, Allemagne, Italie et Espagne) et dans le reste du monde au cours de la dernière fenêtre du marché d’hiver.

02/12/2020

À 20:31

CET

EFE

La période de collecte des plus importantes statistiques de transferts internationaux est passée de l’ouverture du marché, le 1er janvier, au dernier jour, le 31 janvier. Selon la FIFA elle-même, en janvier de cette année, la période d’enregistrement des joueurs dans 170 des 211 associations membres de la FIFA a été ouverte, un chiffre qui n’avait pas été atteint auparavant.

Quant aux clubs des cinq ligues majeures, il convient de noter qu’ils ont participé à 580 transferts sur ce marché d’hiver, soit 14,1% du total des 4 108 transferts réalisés. Dans ce «Big-5», le nombre de transferts effectués pour la première fois depuis 2010 a été réduit, l’année au cours de laquelle la FIFA a commencé à collecter ce type de statistiques, bien qu’ils continuent de monopoliser près des trois quarts (71,8%) Argent total dépensé.

L’association anglaise a été pendant un an le plus d’argent dépensé dans la fenêtre d’hiver, avec un total qui s’élève à 298,2 millions de dollars (273,2 millions d’euros), Viennent ensuite l’Allemagne avec 206,1 millions de dollars (188,9 millions d’euros) et l’Italie clôturant le podium avec 126,7 millions de dollars (116 millions d’euros). 93,1% de ces dépenses ont été générées par les équipes qui occupent les premières places dans ces cinq ligues majeures.

La proportion des affectations dans les cinq ligues majeures a diminué en janvier pour la troisième année consécutive, bien qu’elles aient encore un rôle plus remarquable. Un quart des transferts effectués ont été effectués sous forme d’affectation, un phénomène courant dans ce type de fenêtres de marché dans lesquelles les clubs ne prennent aucun risque par rapport à leurs modèles.

D’un autre côté, les ventes ont également occupé une place importante sur le marché de l’hiver dernier: les clubs de Bundesliga sont ceux qui ont laissé le moins de joueurs, soit 81 au total, mais ces transferts ont généré le chiffre de 101,1 millions dollars (92,5 millions d’euros).

Selon les déclarations du chef du service juridique de la FIFA, le gouvernement espagnol Emilio Garcia“, d’une manière générale, les dépenses des cinq clubs des grandes ligues semblent continuer sur la voie de la croissance tirée ces dernières années, en maintenant un rôle central sur le marché mondial des transferts. Il est du devoir de la FIFA de surveiller et de toutes ces activités, donnant une plus grande transparence au système de transfert “, at-il dit.