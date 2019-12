Les cinq meilleurs moments de la décennie de Cheslea

MUNICH, ALLEMAGNE – 19 MAI: Didier Drogba de Chelsea célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le premier but de son équipe lors de la finale de l'UEFA Champions League entre le FC Bayern Muenchen et Chelsea au Fussball Arena München le 19 mai 2012 à Munich, Allemagne. (Photo de Laurence Griffiths / .)

Quelle décennie incroyable ce fut pour Chelsea. De la conquête de l'Europe au retour de The Special One, les Blues ont atteint des sommets remarquables au cours des dix dernières années et peuvent revendiquer l'équipe de Premier League de la décennie. Au cours de ces dix années, de nombreux moments se sont révélés cruciaux, définissant des moments pour la partie ouest de Londres. Certains sur le terrain, certains en dehors. Certains pendant les matchs, certains après. Voici les cinq meilleurs moments de Chelsea de la décennie.

Cinq grands moments de la décennie pour Chelsea

5 – Fernando Torres cimente son héritage de Chelsea (2012)

Lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre Barcelone, Chelsea s'est rendu au Camp Nou avec une avance de 1-0 au total, un club qu'ils avaient perdu deux fois auparavant lors des huitièmes de finale. Mais en première mi-temps, l'équipe espagnole a pris les devants 2-0 avant que les Bleus ne reculent un peu avant la pause.

La deuxième mi-temps s'est déroulée sans but, le jeu étant toujours de niveau sur l'ensemble. Avec quelques minutes restantes, l'équipe locale a commencé à poivrer le filet de Chelsea avec des chances, des centres et des coins. Puis vint le moment magique.

Barcelone a lancé un ballon dans la surface et la défense de Chelsea l'a effacé désespérément. Sorti de nulle part, un sprinter Fernando Torres a couru dessus derrière chaque joueur de Barcelone, glissant dans la moitié du Barça tout seul.

Victor Valdes, le gardien du Barça, chargea. Torres l'a contourné et l'a tapé dans le filet. Les supporters itinérants de Chelsea ont éclaté lorsque toute l'équipe est devenue folle en célébrant le but qui les envoyait en finale de la Ligue des champions.

4 – Terry’s Farewell (2017)

Après avoir passé toute sa vie de footballeur à Stamford Bridge, après avoir été capitaine de l'équipe pendant une bonne partie de la décennie, John Terry est allé sur le terrain pour la dernière fois pour Chelsea le 21 mai 2017 dans une victoire 5-1 sur Sunderland. Terry a commencé le match en défense centrale avant d'être remplacé à la 26e minute, honorant symboliquement le numéro qu'il portait au cours de sa carrière étagée.

Après le match et les célébrations de la victoire en Premier League, Terry s'est adressé aux fans une dernière fois. Il a pleuré en remerciant le propriétaire Roman Abramovich, sa famille, les managers, les coéquipiers, les entraîneurs et les fans pour leur amour et leur soutien tout au long de sa carrière.

Des sommets de la victoire en Ligue des Champions en 2012, bien qu'il n'ait pas participé à ce match en raison de la suspension du carton rouge, au plus bas de manquer un penalty lors de la finale de la même compétition en 2008 contre Manchester United, John Terry a traversé tout cela , et il l'a fait en portant l'insigne de Chelsea.

Le discours d'adieu de Terry après avoir reçu sa dernière médaille de vainqueur de Premier League, laissant le seul club pour lequel il a joué professionnellement en tant que vainqueur était la fin parfaite pour un joueur aussi incroyable, intelligent et chic et sa carrière décorée et historique.

3 – Les trois de retour d'Antonio Conte révolutionnent la Premier League (2016)

Antonio Conte a pris la direction de Chelsea à la suite de la «saison Mourinho» 2015/16 au cours de laquelle les Blues sont tombés à la mi-table avec The Special One tiré à mi-parcours. À peine quelques mois après son entrée en fonction à l'automne 2016, Conte s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. Il a emmené les Bleus à travers Londres pour faire face à Arsenal et a été détruit 3-0, avec les trois buts marqués en première mi-temps. Cette perte les a propulsés à la huitième place après avoir remporté un point solitaire en septembre.

Mais pendant ce match, Conte a fait un changement qui a changé à jamais le cours de la saison, Chelsea en tant que club et même la Premier League en tant que compétition. Il a remplacé Marcos Alonso et a inauguré la dernière folie d'utiliser un dos trois. Après ce changement bouleversant, Chelsea a remporté 13 matchs de suite et a remporté le trophée de Premier League pour la deuxième fois en trois ans.

Le changement de formation de Conte a balayé la ligue, avec des managers comme Pep Guardiola et même Arsene Wenger qui tracent les formations plus tard dans la saison pour tenter de capitaliser sur la dernière mode. Les managers qui ne comprenaient pas ses subtilités se tournèrent également vers lui, espérant tout type d'avantage sur un adversaire. Si cela fonctionnait pour Chelsea, ils pensaient que cela pourrait également fonctionner pour leur club.

Maintenant, plusieurs années après l'atterrissage de Conte à Londres, les équipes utilisent toujours les trois arrières. Conte mérite le crédit pour l'influence que les trois derniers ont eu sur la ligue, la révolutionnant une fois de plus.

2 – Hazard’s Goal Stops Spurs Title Hopes (2016)

De loin le pire de l'ère Abramovich, 2015/16 a été une année à oublier pour Chelsea. Mourinho a été licencié en décembre, ils languissaient au milieu de la table et le talisman Eden Hazard a connu une saison horrible, n'ayant marqué que deux buts toute l'année dans la ligue jusqu'à ce point. Tottenham Hotspur est arrivé à Stamford Bridge, deuxième derrière Leicester City avec trois matchs à jouer. Si les Spurs tiraient ou perdaient, le titre serait les Foxes. Tout s'est déroulé comme prévu au départ alors que Harry Kane et Son Heung-min ont donné l'avantage à leur équipe 2-0 à la pause.

Au début de la deuxième mi-temps, Hazard est entré dans le match et les choses ont changé. Gary Cahill en a retiré un pour les Blues avec une demi-heure restante. Puis, avec sept minutes à faire, le sorcier belge a sprinté dans la surface alors que Diego Costa a mis le ballon dans sa foulée. Hazard a ensuite majestueusement recroquevillé le ballon dans le coin supérieur du filet, attirant les deux rivaux au niveau et, plus important encore, arrachant le titre des mains de Tottenham et le remettant à Leicester.

Compte tenu de l'atrocité de la saison sur et en dehors du terrain, Chelsea l'a terminée sur une bonne note. Hazard, leur meilleur joueur de la décennie et peut-être de l'histoire du club, a marqué un beau but empêchant ses principaux rivaux Tottenham de remporter leur premier titre en Premier League. Une douce fin à une saison autrement amère.

1 – Triomphe à Munich (2012)

Il ne pouvait y avoir qu'un seul candidat pour le plus grand moment de la dernière décennie pour Chelsea; remporter le trophée de la Ligue des champions. La saison 2011/12 a été mitigée, le club ayant licencié Andre Villas-Boas en mars et mis Roberto Di Matteo en charge pour le reste de l'année. Quelle décision cela a été, car l'Italien les a conduits à la gloire de la Ligue des champions, la première et unique fois dans l'histoire du club.

Chelsea a terminé sixième de la ligue et a presque flambé au cours des 16 derniers matchs en Europe après une défaite au match aller contre Napoli. Puis en demi-finale contre Barcelone, le dernier but de Fernando Torres a fait chuter Chelsea de manière dramatique après ne pas vraiment mériter de progresser dans la compétition.

Et en finale, ils ne le méritaient pas non plus. Les Bleus étaient les deuxièmes meilleurs de la journée face à une équipe du Bayern Munich dans ce qui s'est avéré être leur domicile, l'Allianz Arena. Thomas Muller, cependant, a finalement percé pour les Allemands à la 83e minute alors que le stade entrait dans le pandémonium.

Mais quelques minutes plus tard, la légende de Chelsea Didier Drogba a sauté et a atteint le coin à son point le plus élevé et a dirigé le ballon dans le fond du filet pour attirer son niveau d'équipe.

La finale est passée aux tirs au but et le Bayern a raté ses deux derniers matchs. Le Dr Ivoire, de nouveau, intensifia l'ivoirien. Il a frappé le ballon proprement et a marqué devant Manuel Neuer pour la victoire.

Les joueurs, les fans présents et tout le monde associé à Chelsea à Munich ou à regarder dans le monde entier ont connu une euphorie jamais ressentie auparavant. Bedlam s'ensuivit alors qu'ils avaient finalement atteint la terre promise.

Après avoir échoué aux tirs au but il y a quelques années à Moscou, après une saison tumultueuse, Chelsea a atteint sa plus grande réussite dans l'histoire du club. Ils ont conquis l'Europe.

