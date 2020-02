Les cinq partenariats les plus meurtriers de l’histoire de la Premier League, ft. Salah, Henry

Lectures rapides

La Premier League a connu des partenariats prolifiques – mais quelle paire marque le plus de buts lorsqu’elle est sur le terrain ensemble?

Le football est un jeu d’équipe, mais certains joueurs jouent souvent mieux et marquent plus de buts lorsqu’ils jouent aux côtés d’un autre joueur de classe mondiale.

Nous avons examiné les paires qui ont joué plus de 5000 minutes ensemble en Premier League et qui ont marqué le plus de buts par 90 minutes.

5. Fernando Torres et Steven Gerrard

Torres et Gerrard ont été les joueurs hors concours de Liverpool entre 2007 et 2011 et leur jeu de liaison exceptionnel a fait des cauchemars aux adversaires.

La paire a marqué 81 buts (Torres 52, Gerrard 29) lorsqu’ils étaient ensemble sur le terrain à un taux de 1,13 buts pour 90 et ils ont certainement apprécié de faire partie de la même équipe.

«Je dis toujours que le meilleur joueur avec lequel j’ai joué est Steven Gerrard», a déclaré Torres en 2019. «J’ai trouvé que c’était le joueur qui avait terminé mon match. Je pense que mon niveau est entré dans une dimension différente lorsque j’étais sur le terrain avec lui.

«Cela a été une incroyable période de trois ans et demi à jouer aux côtés de Steven et j’aimerais revenir sur ces jours – même pour une minute.»

Le jour où Fernando Torres et Steven Gerrard ont terrorisé Manchester United dans leur propre maison 😱

De même demain? Pic.twitter.com/xcAFVJF7ak

– Objectif (@goal) 23 février 2019

4. Thierry Henry et Robert Pires

Les deux Français ont été un excellent double acte lors de leur passage à Arsenal avec Henry devant et Pires jouant sur l’aile.

Henry (108) et Pires (54) ont marqué un total incroyable de 162 buts en championnat lorsqu’ils étaient ensemble sur le terrain à un rythme de 1,21 buts par 90 minutes.

Mais ça aurait probablement dû être 163…

Retour à la pire pénalité de tous les temps par Pires et Henry. 😂

pic.twitter.com/NcJ34CGXRZ

– Aubazettes (@Aubazettes) 22 octobre 2018

3. Sergio Aguero et Raheem Sterling

Cela ne surprendra personne de les voir sur la liste.

Aguero et Sterling sont tous deux des partants garantis dans une équipe de Manchester City qui a marqué plus de 250 buts depuis le début de la saison 2017-18.

Lorsqu’ils ont joué ensemble dans la ligue pour City, Aguero a marqué 65 buts et Sterling en a 35, ce qui porte leur total à 100 à 1,22 buts par 90 minutes.

2. Mohamed Salah et Sadio Mane

Ils sont deux des meilleurs ailiers marqueurs de la Premier League et le duo a partagé le Soulier d’Or avec Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal en 2018-19.

Salah a marqué 50 buts lorsque Mane était sur le terrain et Mane a marqué 39 buts en jouant aux côtés de Salah, ils ont donc en moyenne 1,26 buts par 90 minutes.

“Je dis toujours qu’il est très facile de travailler ensemble”, a déclaré Mane au magazine officiel du Liverpool FC en 2019. “Personnellement, je me considère comme très chanceux de jouer aux côtés de ces grands joueurs.

“Tous les joueurs qui jouent à leurs côtés l’apprécieraient car ils sont de très bons joueurs et ils rendent tout facile, donc j’aime juste jouer à leurs côtés.”

1. Harry Kane & Heung-min Son

Les attaquants de Tottenham tirent clairement le meilleur l’un de l’autre, car ils sont le duo le plus meurtrier de l’histoire de la Premier League.

Ils ont marqué 102 buts entre eux tout en jouant côte à côte avec Kane marquant 67 et Son constituant les 36 autres à un taux de 1,29 buts pour 90.

Malheureusement pour les Spurs, ils sont tous deux actuellement écartés par des problèmes de blessures et devront peut-être attendre 20120-21 pour ajouter à ce décompte.

Harry Kane et Son Heung-min ont marqué 49% (33/68) des buts de Tottenham toutes compétitions confondues cette saison. Lorsque vous ajoutez des passes décisives, la paire a été directement impliquée dans 63% (43/68) des buts des Spurs. Mlle. #COYS pic.twitter.com/JB0jX5E62b

– The Stat Man (@hotspurstat) 21 février 2020

Plus Planet Football

Classement des clubs de Premier League par qui a été le plus touché par le VAR

Les partenariats de Premier League qui ont permis de marquer le plus de buts cette saison

Pouvez-vous nommer le premier joueur à marquer un but en Premier League pour chaque club?

10 anciens joueurs de Premier League que vous ne réalisez peut-être pas jouent en MLS en 2020