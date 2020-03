Les cinq plus grosses erreurs d’entraîneur de la saison

1) Ole Gunnar Solskjaer et possession sans direction

Gagner 17 points en neuf matches contre l’opposition des «Big Six», couplée aux saisons relativement médiocres subies par Arsenal, Tottenham et Chelsea, a a sauvé Ole Gunnar Solskjaer de plus grande critique. Son équipe est en passe de récolter 59 points pour la campagne, leur chiffre le plus bas depuis 30 ans, et bien que le propriétaire et chef de la direction mérite la part du lion de la responsabilité, les tactiques de Solskjaer sont partiellement responsables.

À moins d’être autorisé à s’asseoir profondément et à lancer des contre-attaques derrière une ligne d’opposition élevée, Man Utd semble dépourvu d’idées. De longues périodes de possession rassis et de dépassements latéraux, sans parler d’un manque de mouvement parmi les attaquants, suggèrent que Solskjaer n’enseigne aucun mouvement tactique approfondi à l’entraînement.

Alors qu’en regardant Liverpool ou Man City, vous pouvez voir les joueurs penser et avancer de plusieurs pas, les joueurs de United n’ont tendance à faire des runs qu’en anticipant la réception de la prochaine passe. Cela nous dit qu’ils sont censés improviser, d’où leur difficulté à jouer avec la dextérité nécessaire pour briser une défense tenace.

Bruno Fernandes a déclenché une amélioration significative des performances simplement parce qu’il est constamment à la recherche d’espace. Le Portugais est une autre preuve de l’individualisme derrière Solskjaer’s United.

2) Pep Guardiola et ne pas soutenir la défense centrale

Il est encore temps pour Manchester City de faire de 2019/20 une saison réussie, mais s’ils ne parviennent pas à remporter la Ligue des champions Pep Guardiola considérera la campagne comme un échec. City a perdu sept matchs de championnat et compte 25 points de retard sur les leaders du championnat, deux records pour le Catalan.

Leurs résultats décevants en Premier League sont en partie la conséquence de l’échec du remplacement de Vincent Kompany cet été, mais Guardiola aurait toujours pu tenter de résoudre ses problèmes de défenseur central d’une manière différente.

Sa plus grande erreur tactique a été de faire confiance à Fernandinho au poste de défenseur central, sapant à son tour la solidité de son milieu de terrain central. Le Brésilien est vital dans le filtrage contre les compteurs de l’opposition et dans les tacles de récupération, et ni Rodri ni Ilkay Gundogan n’ont bien suppléé. À son tour, Guardiola a compromis davantage en passant à un 4-2-3-1, avec deux joueurs assis à la base du milieu de terrain. L’attaque de la ville en a souffert.

En bref, pour le premier tiers de la campagne, City manquait de caractère au milieu de terrain central, permettant à des goûts comme les Wolves, Newcastle, Norwich et Man Utd de se frayer un chemin jusqu’au milieu de la victoire, puis – pour corriger cela – Guardiola a perturbé le rythme de ses agresseurs.

3) Frank Lampard et ignorer les transitions

Il serait injuste de critiquer trop sévèrement Frank Lampard. Après tout, Chelsea est en ligne pour un classement parmi les quatre premiers malgré la perte d’Eden Hazard cet été et une interdiction de transfert. Lampard a fait un travail exceptionnel pour faire avancer les choses tout en attirant autant de diplômés de l’académie.

Cependant, comme Solskjaer, Lampard a été sauvé par la faiblesse de la division. Chelsea n’a remporté que la moitié de ses 30 derniers matchs toutes compétitions confondues, et au cours de sa pire période – entre novembre et janvier – il y avait des défauts tactiques flagrants à blâmer.

Jose Mourinho brièvement mis en évidence Le plus gros défaut de Chelsea au lendemain de sa défaite 4-0 contre Man Utd lors de la première journée. Ouvrant et fermant son poing pour exprimer son point, Mourinho a souligné l’importance de rester compact et compressé, que ce soit en jouant un bloc haut ou bas.

Sous Lampard, le poing n’a jamais fermé. Il dit à ses joueurs de se faner aussi largement que possible pour faire de la place, ce qui leur donne une liberté totale de se déplacer sur le terrain, et en conséquence, Chelsea est pris à plusieurs reprises dans la transition. Jusqu’à ce que le jeune entraîneur apprenne à organiser la forme globale de l’équipe, il sera trop fondamentalement défectueux pour contester le titre de champion.

4) Unai Emery et les décisions exaspérantes

Mikel Arteta a fait avec brio pour faire jouer Arsenal avec organisation et cohérence si peu de temps après le départ d’Unai Emery, dont la tactique était devenue une pure farce à la fin de ses 18 mois de règne. Voici quelques-uns des choix étranges qu’il a faits à l’automne.

Dans une défaite 3-1 à Liverpool, Emery a déployé un diamant étroit 4-4-2, laissant les flancs complètement ouverts pour que Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson dominent. Il a répété l’astuce pour un match nul 1-1 avec les Wolves, dont les ailiers et les attaquants intérieurs ont mené le match dans les espaces à l’extérieur du milieu de terrain d’Arsenal. Emery dirait aux journalistes après le match que c’était «un mauvais résultat, mais tactiquement, cela fonctionnait comme nous le voulions».

Emery l’a complètement perdu lors de la défaite 2-0 à Leicester, jouant Mesut Ozil comme un faux neuf dans un 5-2-3 qui a inévitablement vu les Gunners débordés au milieu de terrain central, alors qu’il a également tenté un 4-4-2 plat et sans vie pour le match nul 2-2 avec Crystal Palace – ne pas changer de milieu de partie malgré le fait que Palace ait marqué son deuxième but dès la 51e minute.

5) Dean Smith et un milieu de terrain vide

Aston Villa n’a pas eu de chance cette saison. Au cours de la première partie de la saison, ils ont souvent été battus par un seul but dans les matchs qu’ils avaient dominés, se tenant bien contre les meilleurs clubs du pays et ressemblant généralement à un solide milieu de table. Mais une fois que John McGinn s’est blessé, tout a commencé à s’effondrer.

Les tactiques de Dean Smith sont peut-être trop simplistes pour le niveau de la Premier League, en s’appuyant sur une forme expansive et un football de possession qui cible les flancs. En conséquence, Villa est très ouverte et facile à attaquer, et alors qu’au départ les niveaux d’énergie ridicules de McGinn tapissaient les fissures, le côté de Smith a depuis été brutalement exposé.

Les choses ont empiré lorsque, dans une tentative de réparer une défense qui fuit, Smith est passé à un 3-4-3. Cela avait beaucoup de sens en théorie, mais dans la pratique, Villa a depuis joué avec seulement deux milieux de terrain centraux, et aucune de leurs options n’est suffisamment confiante en possession pour éviter d’être dépassée en nombre et dépassée.

Alex Keble est sur Twitter

Le F365 Show est en pause jusqu’à ce que le football revienne. Abonnez-vous maintenant prêt pour son glorieux retour. En attendant, écoutez le dernier épisode du podcast des années 2000 de Planet Football, The Broken Metatarsal.