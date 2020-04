Les cinq transferts les plus chers d’il y a 20 saisons

5. Vincenzo Montella

L’attaquant italien de 25 ans est passé du Sampdoria à Rome,

équipe avec laquelle il serait champion de Serie A un an plus tard. L’opération a été réalisée en échange de € 25,820,000. Montella avait 25 ans à l’époque.

4. Márcio Amoroso

Le Brésilien est passé de Udinese à Parme, équipe dans laquelle il resterait deux ans avant de retourner au Borussia Dortmund, dans une opération qui a atteint € 28,000,000. Amoroso avait 25 ans et avait la double nationalité.

3. Juan Sebastián Verón

Juan Sebastián Verón avait 24 ans lorsqu’il est décédé de Parme à Latium pour 30 millions d’euros. Avec l’équipe romaine, il deviendrait champion d’Italie dans sa première saison et deux ans plus tard, il aurait la signature la plus chère de sa carrière quand il a été acheté par Manchester United.

2. Nicolas Anelka

Le Puma s’est caractérisé tout au long de sa carrière en jouant presque toujours dans des clubs de haut niveau et en 1999/2000, il y a eu ce qui a peut-être été la signature la plus importante de sa carrière en passant de Arsenal a Real Madrid pour 35 millions d’euros.

1. Christian Vieri

Il y a 20 ans, la passe la plus chère était celle de l’attaquant italien depuis le Lazio à l’Inter. Les € 46,480,000 qui a payé pour l’équipe neroazzurro a représenté la signature la plus chère de la carrière de ce grand buteur. –