Les clés qui définiront la bataille UEFA-Manchester City

Après avoir pris connaissance de la sanction de l’UEFA contre Manchester City, le club n’a pris que très peu de temps pour confirmer son appel au TAS. Les trois prochains mois seront très actifs devant les tribunaux, avec certains points d’inflexion qui définiront la peine finale. Ce sont les clés à résoudre, et les arguments de chaque camp, lors de la sanction contre Manchester City.

21/02/2020

À 22:46

CET

Pol Ballús

Le précédent de 2014

Manchester City a déjà été sanctionné par rapport au fair-play financier en 2014. Cela a été clôturé par un accord entre l’UEFA et le club: amende économique, réduction des dépenses salariales et limitation des investissements futurs. Dans le prochain marché de transfert, la Ville ne pouvait pas investir plus de 49 millions de livres.

Cet accord comprenait déjà une partie des mêmes années qui font actuellement l’objet d’une enquête. La récente sanction de l’UEFA fait état d’irrégularités dans les bilans de 2012 à 2015. Un argument de la défense du club dans ce processus sera très probablement basé sur le fait que ces comptes ont déjà été analysés, traités et clôturés avant l’UEFA, qui l’a signé dans le accord La Ville se demandera si le dossier pourrait être rouvert. Maintenant, ce sera votre tour de dire au TAS si c’est le cas.

E-mails «piratés & rdquor;

Les informations publiées par Football Leaks, obtenu dans les e-mails filtré par le «hacker» portugais Rui Pinto, est la raison pour laquelle l’UEFA a rouvert l’enquête. Dès le début du processus, en 2018, la Ville a dénoncé la manière d’obtenir ces preuves. L’organisation a ignoré de poursuivre l’affaire.

Le TAS pourrait faire de même. Il existe des précédents dans lesquels les données obtenues illégalement pour évaluer le cas ont été examinées. La loi stipule que les informations obtenues illégalement peuvent être utilisées si elles “Essentiel pour la recherche & rdquor;. Sera-ce pour la Cour européenne? Pour l’UEFA, ils l’étaient. Ils affirment avoir livré de Manchester City preuves juridiques et vérifiées suffisantes qui contredisent les indications des e-mails.

L’UEFA est autorisée à “perdre & rdquor;

Avec les deux ans de peine, l’organisation a une marge de manœuvre: ils pourraient être ouverts pour réduire la peine à un an, simulent qu’ils cèdent du terrain tout en appliquant une punition importante.

Dans le club, il semble qu’ils ne voient pas d’espace pour les demi-mesures. La stratégie judiciaire réduira complètement la peine. Une réduction à un an pourrait être considérée comme une «victoire & rdquor; par l’UEFA, qui a commencé ce match en obtenant un but d’avantage.

Sanction du Premier ministre?

On a beaucoup parlé de l’affectation que cela peut avoir dans la ligue. Au cours des deux dernières années, Manchester City a passé quatre enquêtes des plus grandes institutions dont il est entouré: FIFA, FA, UEFA et Premier League.

Les deux premiers les ont surmontés. Celui du Premier ministre poursuit son cours. En Angleterre, il existe un certain courant d’empathie envers la City et contraire au fair-play financier. Presque tous les clubs Premier sont contrôlés et financés par de gros investisseurs étrangers. Même Gary Neville, légende unie, s’est positionné contre le règlement. Le club est convaincu que l’enquête du Premier ministre sera également surmontée. Bien que, bien sûr, la décision puisse également dépendre du jugement du TAS.