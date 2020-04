Les Climate Girls vous invitent à passer la quarantaine avec elles (PHOTOS)

Source: Twitter @gaby_lozoyag / @SolPerez

Gaby Lozoya, Sol Pérez, Marisol Padilla et Daniela Servellón font partie des appelsFilles météo«Qui, de leurs pays respectifs, essaient de faire prendre conscience de l’importance de suivre les consignes de santé au cours de cette étape de quarantaine mondiale.

De plus, ils ont profité de ce temps pour passer plus de minutes avec leurs familles et leurs proches. Tel est l’exemple de Sol Pérez, Animatrice de télévision argentine qui consacre sa journée à jouer avec votre partenaire romantique.

Un autre exemple est celui de Marisol Padilla, Membre de Claro Sports qui profite de cette quarantaine pour passer plus de temps avec votre enfant, qui se vante de son compte de Instagram.

Gaby lozoya c’est l’un des appels “Filles météo«Que, malgré le déclenchement de COVID-19, continuer à travailler sur Televisa Monterrey. Ceci est constamment démontré dans ses plateformes socio-numériques, dans lesquelles sa popularité augmente de jour en jour.

Daniela Servellón, comme Gaby lozoya, continue de travailler dans son pays natal Honduras. Ici, le membre de Télécentre HN garde espoir que la quarantaine, à l’échelle mondiale, terminer bientôt.