Les clubs de championnat demandent une réduction de points de Sheffield Wednesday

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 18 janvier: une vue générale de Hillsborough, domicile de Sheffield mercredi lors du match de championnat Sky Bet entre Sheffield mercredi et Blackburn Rovers au Hillsborough Stadium le 18 janvier 2020 à Sheffield, en Angleterre. (Photo de Lee Parker – CameraSport via .)

Les clubs du championnat appellent à une lourde déduction de points pour Sheffield mercredi si le club est reconnu coupable de faute.

Sheffield Wednesday pourrait faire face à une déduction de points

Accusation d’inconduite

Les frais pour Sheffield mercredi concernent la vente de leur stade de Hillsborough au propriétaire du club, Dejphon Chansiri. Le terrain a été vendu à Chansiri pour 60 millions de livres sterling au cours de la saison 2017/18.

Mercredi ont ensuite été inculpés par l’EFL en novembre et feront face à une commission disciplinaire indépendante avant la fin de la saison. Cependant, le club estime que l’accusation est illégale et ils ont fait appel de la décision prise par l’EFL.

Les directives de la ligue stipulent qu’une déduction de 12 points peut être accordée aux équipes en fonction de la taille de l’échec financier. Cependant, les autres clubs du Championnat appellent à une peine plus lourde, l’EFL pouvant déduire neuf points supplémentaires pour «circonstances aggravantes».

Les 71 clubs EFL se réuniront plus tard ce mois-ci et il est prévu que la question du profit et de la durabilité pour les clubs figurera en tête de liste des sujets.

La déduction pourrait être désastreuse

Mercredi, il occupe actuellement le 12e rang du tableau des championnats n’ayant pas gagné en championnat depuis le 11 janvier. C’est après qu’ils aient été l’un des outsiders pour un match de barrage plus tôt dans la saison, en raison de leur excellente forme.

Si les Chouettes devaient se voir retirer le «maximum» de 12 points en ce moment, elles seraient une place au-dessus de la zone de relégation – deux points au-dessus de Wigan Athletic. Cependant, si l’EFL considère que cette décision de vendre le terrain constitue une violation aggravée, cela signifiera presque certainement la fin du temps de mercredi dans le championnat.

Ils seraient toujours au-dessus de Barnsley dans le tableau, mais compte tenu de leur forme actuelle et de l’effet probable qu’une énorme déduction aurait sur eux, il est fort probable que mercredi ne puisse pas récupérer et commencera la saison prochaine en League One.

