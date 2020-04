GLASGOW, ECOSSE – 20 FÉVRIER: Alfredo Morelos du Rangers FC manque lors de l’UEFA Europa League ronde de 32 match aller entre le Rangers FC et le Sporting Braga au stade Ibrox le 20 février 2020 à Glasgow, Royaume-Uni. (Photo par Ian MacNicol / .)

Le chanteur des Rangers Alfredo Morelos a fait l’objet de diverses rumeurs de transfert au cours des derniers mois, le liant à un déplacement au sud de la frontière, mais un club de Premier League devrait-il prendre un coup de pied sur l’attaquant controversé?

Son manager Steven Gerrard a déclaré à plusieurs reprises qu’il voulait garder son attaquant vedette, mais ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que le Colombien ne quitte Ibrox.

Les clubs de Premier League devraient-ils parier sur Alfredo Morelos?

Que peut-il apporter?

Morelos était pratiquement un joueur inconnu avant de signer avec les Rangers à l’été 2017 pour un montant de 1 million de livres sterling. Il a commencé sa carrière au sein de l’équipe colombienne Independiente Medellin, avant de prendre la décision de tenter sa chance en Europe, en signant pour le club le plus titré de Finlande, le HJK Helsinki.

Signant initialement le prêt, HJK a rapidement rendu le mouvement permanent, et le jeune a marqué 11 fois en 12 matches de championnat. Cette forme a suscité l’intérêt des Rangers, qui ont décidé d’offrir à l’attaquant un contrat de trois ans en Écosse. Le nouvel arrivant a montré quelques aperçus d’éclat lors de sa première saison à Ibrox, marquant 18 buts en 43 apparitions toutes compétitions confondues.

Cependant, ce n’est que la saison suivante que Morelos a retrouvé la forme maximale avec un maillot des Rangers. Il a poursuivi ses 18 buts dans sa première campagne avec 30 autres, terrorisant une foule de défenseurs à travers l’Écosse en chemin alors qu’il terminait la saison en tant que meilleur buteur de la ligue.

La majorité des défenseurs n’ont pas réussi à faire face à la simple présence physique de l’attaquant, et bien qu’il ne puisse pas toujours en faire bon usage, il ne fait aucun doute que le Colombien possède «du feu dans le ventre».

Son coéquipier Jermain Defoe est également un grand fan, à partir de septembre 2019, il a le physique nécessaire dans un attaquant de Premier League:

«C’est un joueur fantastique et quand il jouera, il marquera des buts comme il l’a montré la saison dernière. Il fera de même cette année.

“Il est si fort et quand les défenseurs sont si serrés avec lui, c’est quand il est à son meilleur quand il peut faire rouler les gens.”

Sa brutalité et son empressement à s’impliquer lui ont valu le nom «El Buffalo» parmi les fans de Glasgow, et l’attaquant n’a montré aucun signe de modération de son style de jeu agressif.

Il a également été reconnu au niveau international et a déjà inscrit six sélections pour son pays, remportant son premier but avec une frappe contre le Pérou.

Ses excellents exploits de buteur de 2018/19 se sont également poursuivis cette saison, marquant 12 autres buts en championnat. Bien que ce soit en Ligue Europa où le joueur de 23 ans a vraiment attiré l’attention.

14 buts, dont deux contre le Feyenoord et le FC Porto en phase de groupes, ont placé l’homme des Rangers en tête du classement des buts de la compétition, les hommes de Steven Gerrard ayant dépassé les attentes en se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Malheureusement, le déclenchement de la pandémie de coronavirus a reporté le match retour des Rangers à Bayer Leverkusen, et avec le doute de savoir si nous verrons ou non la reprise de la campagne 2019-2020 en Écosse, les partisans du Gers ont peut-être déjà vu Morelos une chemise bleue pour la dernière fois.

Des motifs de préoccupation?

Malgré son statut de héros culte à Ibrox, tous les partisans des Rangers ne redoutent pas le départ de l’attaquant, beaucoup souhaitant que le club encaisse la «responsabilité».

Alors pourquoi de nombreux supporters du Gers seraient-ils ouverts à la possibilité de se débarrasser de leur plus grande menace de but?

Eh bien, la principale raison est due au manque de discipline de l’attaquant. Assez incroyablement, Morelos a été expulsé à sept reprises depuis son arrivée de Finlande, dont trois fois contre Aberdeen et deux fois contre le plus grand rival du Celtic.

Son carton rouge le plus tristement célèbre est survenu lors d’une défaite 2-1 contre le Celtic en mars 2019, au cours de laquelle le Colombien a réagi avec colère aux railleries de Scott Brown, donnant un coup de coude au skipper des Bhoys, ne donnant à l’arbitre d’autre option que de l’envoyer. ses ordres de marche.

Son manque de tempérament a frustré les supporters et le manager ces derniers temps, tout comme son incapacité à produire lors de grandes occasions.

Même lorsqu’il a évité d’envoyer des expulsions contre le Celtic, Morelos a quand même réussi à ébouriffer quelques plumes. Malgré son bilan positif devant le but, “El Buffalo” n’a réussi à marquer dans aucune de ses douze apparitions contre les principaux rivaux de son équipe.

Cela a conduit à une division des opinions des supporters des Rangers sur la question de savoir si le club devrait conserver l’attaquant, mais avec une évaluation d’environ 10 millions de livres sterling, cela vaut-il la peine que des clubs de Premier League prennent un risque sur Alfredo Morelos?

Où pouvait-il aller?

Newcastle United

Selon les rumeurs, de nombreux clubs anglais seraient intéressés par l’attaquant au cours des deux dernières saisons, Newcastle United étant la plus récente équipe à être liée à un mouvement.

Les Magpies ont désespérément besoin d’une puissance de feu supérieure, les attaquants actuels Andy Carroll, Joelinton, Yoshinori Muto et Dwight Gayle ne marquant qu’un seul but en Premier League cette saison.

Morelos ajouterait certainement plus de buts à l’équipe de Newcastle, mais avec une prise de contrôle potentielle sur les cartes dans le Nord-Est, le Colombien serait-il le premier choix de l’armée Toon?

Crystal Palace

Un autre club qui a grandement besoin de buts est le Crystal Palace de Roy Hodgson. Seuls Newcastle et les garçons du sous-sol Norwich City ont marqué moins de buts que les Eagles cette saison, donc un nouvel attaquant en haut pourrait bien être ce qu’il faut.

Les malheurs de Christian Benteke n’ont montré aucun signe d’amélioration, et bien que Jordan Ayew ait inscrit huit buts très respectueux en Premier League cette saison, Palace a sans aucun doute besoin de plus de prouesses pour marquer des buts.

Cependant, en raison de ses problèmes de discipline au cours de ses trois années à Ibrox, Morelos n’est peut-être pas la pièce manquante du puzzle du fougueux Hodgson.

Tottenham Hotspur

Il n’est peut-être pas hors de question de passer à l’un des six meilleurs clubs, et bien que Morelos ne puisse pas atteindre les onze de départ des meilleures équipes en Angleterre, il pourrait plutôt être déployé en option sur le banc.

Avec l’incertitude quant à l’avenir de Harry Kane dans le nord de Londres, les Spurs pourraient bien être à la recherche de deux nouveaux attaquants. Et même si Kane doit rester sous la tutelle de Jose Mourinho, une décision de l’attaquant des Rangers renforcerait encore l’artillerie avant du manager portugais.

Il est peut-être trop tôt pour que le jeune attaquant irlandais Troy Parrott puisse revendiquer son statut de formidable remplaçant, mais Morelos a déjà montré ses capacités sur la scène européenne.

Le dernier mot

À 23 ans, l’attaquant colombien a certainement du temps de son côté pour prouver le contraire aux sceptiques, et même si le jury reste sur “El Buffalo”, il serait sans doute intéressant de voir comment Alfredo Morelos se comporterait la première division du football anglais.

