Les clubs italiens s’entraîneront à nouveau le 18 mai »Presse football

Dimanche 26 avril 2020

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a déclaré que le pays entamerait la «phase 2» de la pandémie, de sorte que les mesures de distanciation sociale et de restriction des réunions deviendraient plus flexibles, affectant les équipes de football, qui ont déjà Ils ont une date de retour aux pratiques.

L’Italie commence à voir la lumière au bout du tunnel. Après avoir inversé la tendance des infections et des décès, qui sont en baisse, le Premier ministre du pays, Giuseppe Conte, a confirmé que le pays entamerait à nouveau la phase 2 de la pandémie, ce qui signifie une plus grande flexibilité des mesures de distanciation sociale et de restriction des réunions pour les personnes.

En ce sens, la plus haute autorité italienne a confirmé la date à laquelle les clubs de football pourront reprendre les entraînements de groupe. «Le 18 mai, l’entraînement de l’équipe reprendra. J’adore le football, ça semblait étrange de vivre sans Serie A, mais c’est ce que j’ai joué. Maintenant, nous commençons par l’entraînement, nous verrons plus tard si les championnats peuvent reprendre “, étaient ses mots sur le réseau national.

Comme on peut le voir, la première étape a été franchie pour normaliser la compétition de football dans ce pays, bien qu’une date de redémarrage pour les ligues professionnelles italiennes ne puisse pas encore être confirmée. En outre, le Premier ministre a également déclaré qu’au cours du mois de mai, différents espaces sociaux tels que des musées, des bibliothèques, des parcs et des salons de coiffure seront ouverts, dans le cadre de mesures de distanciation qui deviendront plus flexibles.