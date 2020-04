Les clubs lient les contrats à la fin de la saison

Les clubs de la Ligue de football professionnel (LaLiga) sont clairs: ils ne jugent pas nécessaire d’engager des négociations avec les footballeurs pour la prolongation de leur contratmais ils se terminent à la fin de la saison en cours

15/04/2020

Cette conclusion a été tirée par les 42 clubs membres après la réunion tenue hier avec les spécialistes de la ligue pour travailler sur ce problème, celui des contrats qui expirent le 30 juin au cas où la compétition se poursuivrait au-delà de cela. date.

Les clubs, selon les rapports dont ils disposent, Ils estiment que lorsque la date du dernier jour de juin arrive, aucune prolongation n’est nécessaire, tant pour les contrats dont la validité est saisonnière que pour ceux dont le 30 juin est considéré comme la date de fin.. Dans le premier cas “parce que s’il se joue en juillet c’est parce que la saison est prolongée” et dans le second parce que l’esprit du contrat est le même: “par saison”.

Cette même interprétation que les clubs font s’applique également aux entraîneurs et aux contrats de transfert de footballeurs. En d’autres termes, ils défendent également que dans les deux cas, ils n’ont pas non plus à négocier.

Comme nous l’avons déjà annoncé dans SPORT le 8 avril, La durée des contrats est le gros problème auquel le football espagnol sera exposé. Car ici le syndicat espagnol des footballeurs est catégorique dans sa position et considère le 30 juin comme la date limite. Sinon, c’est-à-dire dépasser ce délai par décision unilatérale des clubs, reviendrait à violer les droits des travailleurs inscrits dans le statut des travailleurs qui figure dans la législation nationale et dont la dernière version date du 23 octobre 2015. De plus Dans le cas des joueurs de football, comme d’autres athlètes professionnels, ils sont spécifiquement régis dans notre pays par le décret royal 1006 du 26 juin 1985, qui donne un caractère particulier à la relation d’emploi, parmi de nombreux athlètes, aux joueurs de football qui militer dans notre pays. Ainsi, en fait, il figure au début du décret royal 1006 qui, dans son premier point concernant le champ d’application, indique clairement qu ‘”il réglemente la relation de travail spéciale des athlètes professionnels, visée au deuxième article, section d de la Statut des travailleurs “.

Comme l’indique également le décret royal 1006 dans son article 6 et la convention collective Liga-AFE signée en 2016 et qui doit être renouvelée ce 30 juin, les contrats entre les footballeurs et les clubs auront une durée déterminée. Et dans ce cas, étant donné les dates des compétitions dans notre pays, elles ont une date initiale du 1er juillet et se terminent le 30 juin.

Après cette date, nous avons trouvé deux opinions totalement opposées. D’une part la Ligue qui défend que les contrats ne prennent pas fin et de l’autre le syndicat qui considère qu’ils ne peuvent être prolongés unilatéralement mais un accord doit être trouvé avec les footballeurs.

IL N’Y AURA PAS DE FENÊTRE DE TRANSFERT LE 1ER JUILLET

Le troisième acteur sur cette scène est fifa qu’il y a huit jours, il a donné quelques recommandations pour ces cas et que cela se produit parce que si un contrat se termine à la date d’expiration initiale de la saison (30 juin) doit continuer jusqu’à la nouvelle date de fin. Dans le cas où le contrat commence sur l’onglet de démarrage de la saison suivante (1er juillet comme expliqué ci-dessus), il doit être reporté jusqu’à la date de début de la nouvelle saison. Et en cas de chevauchement des deux saisons, “la priorité sera donnée au club précédent pour terminer la saison avec son équipe d’origine. ” Mais en précisant toujours que la législation nationale prévaut.

Avec un facteur supplémentaire et c’est que Il n’y aura pas de fenêtre de transfert le 1er juillet, mais il ne s’ouvrira pas avant la fin des ligues majeures, alors tous les joueurs qui ne se développent pas ou choisissent de ne pas continuer dans leur club actuel au-delà du 30 juin ne pourront signer pour personne. jusqu’à ce qu’il n’y ait pas de marché, alors non seulement ils ne participeront pas au dernier tronçon de la ligue espagnole, ils ne pourront le faire dans aucune autre ligue, et ils ne pourront pas concourir et sortir de la discipline d’un club jusqu’à l’ouverture du marché des transferts, mais pour s’inscrire face à la saison 2020-2021

Précisément ce mercredi, l’AFE et la Liga sont convoquées lors d’une réunion où elles aborderont cette question comme le protocole élaboré par les employeurs que demain veut présenter à leurs conseils de division. Le syndicat présentera également le leur rendu public samedi dernier.