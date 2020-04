Les clubs n’appartenant pas à la ligue risquent de fermer à mesure que les flux de revenus se replient

STOCKPORT, ANGLETERRE – 21 MARS: Une vue générale du Park Road Stadium, domicile du club de football non-ligue Cheadle Town F.C, est considéré comme le football en Angleterre reste suspendu en raison de Covid-19 le 21 mars 2020 à Stockport, en Angleterre. (Photo de James Gill – Danehouse / .)

Les clubs n’appartenant pas à la ligue sont menacés de fermeture à mesure que leurs sources de revenus se tarissent. Bien qu’une grande partie de l’attention reste sur le moment où la Premier League redémarrera, pensez aux échelons inférieurs du jeu. Dans le football hors ligue, la plupart des comités sont dirigés par des bénévoles qui donnent de leur temps pour l’amour de leur club et l’amour du jeu. Cela peut être une tâche ingrate dans le meilleur des cas et ce n’est certainement pas le meilleur des cas.

Saison vide

Avec la fédération de football déclarant la majorité du football hors ligue de cette saison nul, certains clubs ont peut-être apprécié la certitude. Ils connaissent la situation à laquelle ils sont confrontés et peuvent commencer à planifier à l’avance. Bien sûr, il y aura des gagnants et des perdants dans toute décision prise à n’importe quel niveau concernant la promotion et la relégation. Pourtant, il est difficile de voir comment cela ne se terminera pas dans les tribunaux dans certains cas.

Cependant, comment diable un club budgète-t-il pour la nouvelle saison, peu importe quand cela peut réellement commencer? Certaines équipes et ligues pensent sérieusement qu’il n’y aura pas de football à certains niveaux du jeu avant 2021. C’est peut-être un peu pessimiste, mais personne ne sait ce qui se passera la semaine prochaine, encore moins en août. Jouer à huis clos n’a jamais été une option sérieuse pour les équipes de base. Il y a des droits de télévision et des ventes de marchandises ici pour aider à payer les jeux de mise en scène, à payer les joueurs, à payer les dépenses des officiels, à payer le loyer et les factures de services publics.

Le verrouillage a coupé les flux de revenus du jour au lendemain et le fera dans un avenir prévisible. La plupart des clubs comptent sur l’argent pris par le bar du clubhouse les jours de match et tout aussi important sur les fonctions qu’ils occupent tout au long de l’année. Dans la plupart des cas, plus que l’argent pris au tourniquet. Les bars et les pubs étant censés être le dernier secteur à sortir de l’isolement, cette perte d’une source de revenus vitale pourrait être dévastatrice pour les clubs. Cela pourrait voir de grands clubs locaux disparaître, ce qui serait navrant pour tous les participants.

Des temps incertains à venir

Personne ne peut vraiment estimer quand les matchs avec des spectateurs payants recommenceront. Personne ne peut dire si, en février prochain, nous serons de retour dans la même situation si le virus revient. Des conjectures bien sûr, mais des réflexions qui doivent traverser l’esprit de tous les officiels essayant de planifier une stratégie, sans parler d’un budget, pour voir leurs clubs à travers cette situation et au-delà.

Le flux de revenus d’avant-saison d’un club sera réduit si le verrouillage se poursuit, car personne ne voudra acheter son abonnement tôt. Les fans voudront avoir l’assurance qu’ils verront la valeur d’un abonnement de football. L’impact probable sur l’économie en général verra les entreprises réévaluer les coûts comme la publicité et le parrainage. Il s’agit d’un autre flux de revenus clé pour les clubs de base qui pourrait chuter considérablement. Toute baisse de l’économie signifie moins d’argent disponible pour que les gens assistent aux matchs et passent au club-house.

Importance à la base

À l’heure actuelle, il est difficile de regarder au-delà du destin et de la morosité et, en fin de compte, la santé publique doit toujours venir en premier. Si toutes les données suggèrent que le verrouillage doit continuer, le verrouillage doit continuer; C’est aussi simple que ça. Pourtant, les clubs de base sont essentiels. Ils ne sont pas seulement des parties merveilleuses de l’histoire du football de notre pays, ils offrent souvent d’excellentes opportunités à la communauté au sens large. Ils permettent à des centaines de garçons et de filles de jouer au football dans un environnement sûr chaque week-end.

Le football est généralement très bon pour se réunir en cas de besoin. Tous les clubs auront davantage besoin les uns des autres au cours des prochains mois. Les rivalités entre clubs et les rivalités entre ligues doivent être suspendues. Comme le directeur du Bootle FC, Joe Doran, l’a déclaré au Daily Mail dans une récente interview: “Je proposerais à notre comité que si un club de notre communauté est menacé, nous le soutiendrons”. Il a enchaîné avec “Je voudrais penser que les clubs de Premier League pensent de la même manière”.

Bootle envisageait une promotion qui aurait pu apporter des revenus supplémentaires au club. Il s’agit d’une promotion annulée. D’autres clubs dans une situation similaire ont évoqué un défi potentiel devant les tribunaux. Le tracé du terrain n’est pas une solution rapide, prolongeant potentiellement le verrouillage du football. Il n’y a pas de réponse simple pour le football comme il n’y a pas de réponse simple pour ouvrir l’économie au sens large. Pourtant, la philosophie de prendre soin les uns des autres est une philosophie qui devrait s’appliquer autant au football qu’au reste du monde.

