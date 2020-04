Les clubs PL acceptent de consulter les joueurs sur une baisse de salaire de 30%; promettre un soutien de 125 M £

Date de publication: vendredi 3 avril 2020 3:43

Les clubs de Premier League ont accepté à l’unanimité de consulter leurs joueurs concernant un report de salaire de 30% pour aider au paiement du personnel non joueur pendant la pandémie.

Il a également été reconnu que la saison ne pouvait pas commencer en mai, la date de redémarrage devant être constamment revue.

La ligue a également confirmé une avance immédiate de 125 millions de livres sterling à l’EFL et à la Ligue nationale.

«Face à des pertes substantielles et continues pour la saison 2019-20 depuis le début de la suspension des matches et pour protéger l’emploi tout au long du match professionnel, les clubs de Premier League ont unanimement accepté de consulter leurs joueurs concernant une combinaison de réductions conditionnelles et de reports s’élevant à 30 pour cent de la rémunération annuelle totale », a déclaré le première ligue lis.

«Ces directives seront constamment réexaminées à mesure que les circonstances changeront. La ligue sera en contact régulier avec la PFA et le syndicat se joindra à une réunion qui se tiendra demain entre la ligue, les joueurs et les représentants des clubs. »

Au sujet du redémarrage de la saison, le communiqué a déclaré: «Il a été reconnu que la Premier League ne reprendra pas début mai – et que la saison 2019-20 ne reviendra que lorsqu’elle sera sûre et appropriée.

«La date de redémarrage est constamment réexaminée avec toutes les parties prenantes, étant donné que COVID-19 pandémie se développe et nous travaillons ensemble à travers cette période très difficile. “

La Premier League a également annoncé son intention d’aider l’EFL et la Ligue nationale, les clubs de ce niveau étant les plus durement touchés par la perte de revenus de la journée.

“Des discussions ont également eu lieu concernant l’allégement financier pour les clubs à court terme et bien qu’il n’y ait pas de solution unique, des mesures doivent être mises en place pour faire face immédiatement à l’impact de la baisse des flux de trésorerie”, indique le communiqué.

“De manière critique, la ligue a voté à l’unanimité pour avancer des fonds de 125 millions de livres sterling à l’EFL et à la Ligue nationale, car elle est consciente des graves difficultés que connaissent les clubs de la pyramide du football en ce moment.”

Un montant supplémentaire de 20 millions de livres sterling sera affecté au NHS, et d’autres laissés vulnérables par la pandémie.

Le communiqué ajoute: «Cela comprend une contribution financière directe au NHS et des fonds pour permettre aux clubs de recentrer leurs efforts et de développer des programmes de sensibilisation importants pour aider les communautés, y compris celles qui en ont le plus besoin. Ce financement permettra un soutien immédiat et à plus long terme pendant la crise. »

