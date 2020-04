Les clubs pourraient se réentraîner le 2 mai

Ce lundi, comme nous l’avons déjà compté hier, la Commission des délégués de la Ligue s’est réunie électroniquement. Rencontre dont il s’ensuit avec la conclusion principale que les clubs travaillent déjà sur le stade de pouvoir reprendre leurs activités à partir du 2 mai prochain. Une fois que le gouvernement autorise la possibilité de faire de l’activité physique individuellement.

27/04/2020

Agir à 21h14

CEST

Ramon Fuentes

Tant que d’ici là, j’ai l’autorisation du CSD et de la Santé pour exécuter le protocole de la ligue, l’intention à partir de ce jour est de pouvoir commencer à mettre en œuvre la phase 2 du document de la Ligue consistant en un entraînement en solo . Des formations qu’ils pourraient dispenser dans les villes sportives, toujours individuellement, puisqu’ils auraient déjà l’autorisation du gouvernement et des autorités qui jusqu’à présent les ont exhortés par le CSD à ne pas utiliser les installations du club.

À partir de là, il serait possible de passer la semaine après l’entraînement en groupe, en particulier en trois groupes de huit joueurs.. Ce serait la phase préliminaire avant le début des séances de formation en groupe qui, dans le meilleur des cas, pourraient commencer à avoir lieu à partir du 18 juin. Initialement, selon le protocole, cette dernière phase quatre prévoit quinze jours d’entraînement, les joueurs se concentrant toujours sur les résidences et les hôtels, car ils continuent de défendre la Ligue, mais il ne peut pas être exclu qu’elle puisse être étendue à 21 jours. Ce qui nous placerait dans la possibilité que la ligue puisse débuter, dans le meilleur des cas, le week-end du 7 juin.

Bien que la chose la plus logique soit que ce soit du 10 au 11 juin (chaque fois que c’est pendant la semaine) ou le plus probable, cela voudrait dire commencer la compétition du 13 au 14 juin. Cela dépendra sans aucun doute de l’évolution des événements. Comme nous avons compté hier, C’est également aujourd’hui que la Liga a commencé à discuter avec la Commission du protocole de règlement des matches à huis clos.. Le seul scénario envisagé pour achever le reste de la saison 2019-2020.

Un protocole que Javier Tebas lui-même a défini vendredi dernier comme très strict et est même allé jusqu’à être sévère. Commençant parce que tous ceux qui entrent dans l’État doivent avoir réussi un test sans lequel ils ne pourront pas accéder au complexe sportif. En Allemagne, ce protocole parle de 300 personnes qui peuvent accéder à l’intérieur du stade. Environ 96 seront sur le terrain de jeu, 115 dans les tribunes et 109 à la périphérie du stade et nécessaires à la logistique des matchs.