Les clubs qu’Enzo Pérez a refusé de renouveler et de suivre dans River

Ce fut un vendredi heureux pour tous les fans de River. C’est que Enzo Pérez, l’un des plus importants de ce cycle de Marcelo Gallardo, a renouvelé son contrat avec le millionnaire jusqu’au milieu de 2023.

Cependant, ce que peu de gens savent, le prospectus de 33 ans a décidé de rejeter plusieurs offres importantes et dire non à des propositions économiques fortes pour continuer dans le millionnaire.

Selon ce que Hernán Castillo a déclaré à CNN Deportes, Enzo Pérez a reçu des offres de l’Inter de Porto Alegre et de Gremio (Brésil), de Leganés (Espagne), de la Chine, du Mexique et de la MLS, où un club a tenté de le mettre en tant que franchisé (le meilleur paiement de la campus).

En outre, il convient également de rappeler que Les étudiants ont essayé de le sonder pour qu’il revienne, mais du point de vue économique, c’est presque impossible.

Mais Enzo a refusé et est resté, par amour de la chemise. De cette façon, Gallardo pourra compter sur une de ses figures et les fans de River pourront continuer à profiter de Pérez, qui en plus de tout, est fan du Millionnaire.

Le bonheur de continuer à défendre les couleurs que vous aimez. ⚪️❤️⚪️

Enzo Pérez a signé cet après-midi au Monumental la prolongation de son contrat jusqu’au 2 juin0⃣2⃣3⃣ ️ pic.twitter.com/CId1Cm8KR7

31 janvier 2020