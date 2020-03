Les clubs qui brassent ne font pas dix ERTES

Ce mardi après-midi, la rencontre entre la Ligue et l’AFE s’est déroulée par visioconférence, comme nous l’avons déjà évoqué hier dans le journal SPORT. Réunion qui a lieu après la décision communiquée à la Commission des Délégués de la Ligue où elle approuve et soutient les clubs qui entreprennent ERTES.

Lors de cette réunion, selon les informations auxquelles SPORT avait accès, il apparaît que les clubs de première et deuxième division qui envisagent actuellement l’option d’entreprendre ERTES dans leur club n’atteignent pas les dix. À commencer par le Futbol Club Barcelona. Ce qui représente un peu plus de 20%. A l’AFE, ils pensaient même que le pourcentage allait être plus élevé dans le football professionnel. De Laliga, cependant, ils croient que les chiffres dépassent ce chiffre des dix clubs.

Le principal syndicat des footballeurs a rappelé à la Ligue que les footballeurs continuent de s’entraîner et de poursuivre leur routine de travail même à domicile. En outre, du syndicat, il a été communiqué aux employeurs qu’ils n’avaient pas seulement vu qu’une partie du salaire d’un footballeur professionnel restait entre les mains de l’Etat.

Une argumentation qui rejoint la déclaration a publié ce midi où il était déjà clair qu’ils signaleraient aux autorités toute action d’un ERTE qui ne se ferait pas en la communiquant préalablement aux footballeurs et au syndicat lui-même. Cela a été porté à la connaissance des clubs qui ont déjà engagé une procédure à cet égard.

Il dit textuellement ce qui suit:

«L’AFE a appris que certains clubs n’avaient pas informé la représentation des footballeurs en ce qui concerne la mise en place d’un ERTE, malgré le fait que cela soit clairement indiqué dans le décret-loi royal. L’AFE dénoncera, comme elle l’a déjà fait dans certains cas, ce type de pratiques promues par un club, qui n’a pas rendu compte en détail aux footballeurs ni ne l’a fait auprès du syndicat. Comme les dispositions de l’arrêté-loi royal n’ont en aucun cas été respectées, l’AFE a déjà informé un club, ce qu’elle continuera de faire, qui transférera la situation à l’autorité du travail compétente. “

Cette semaine, ils doivent se rencontrer à nouveau pour voir comment les événements évoluent.